مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان کوراش برگزار شد

مصطفی دلیریان در گفتوگو با مهر عنوان کرد: مسابقات انتخابی نهایی تیم ملی بزرگسالان کوراش در بخش آقایان به میزبانی بجنورد مجموعه شهید علیدخت و کمپ تیمهای ملی کوراش برگزار شد.
مدیر تیمهای ملی کوراش در ادامه گفت: در پایان انتخابی تیم ملی، مهدی قرهقاش در وزن ۶۰ کیلوگرم مقام اول، در وزن ۶۶ کیلوگرم محمد پولادی و مجید وحیدبریمانلو بدلیل حضور بریمانلو در مسابقات بینالمللی تاجیکستان انتخابی برگزار نشد در وزن ۷۳ کیلوگرم الیاس پاکدل مقام اول، رامین احمدزاده در وزن ۸۱ کیلوگرم مقام اول، در وزن ۹۰ کیلوگرم امید تیزتک مقام اول، مسعود قویبازو در وزن ۱۰۰ کیلوگرم مقام اول و در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم علیرضا نیکسرشت مقام اول را کسب کرد.
مدیر تیمهای ملی کوراش خاطر نشان کرد: مرحله دوم اردوی آمادهسازی تیم ملی کوراش طی روزهای ۲۲ الی ۳۱ اردیبهشت ماه به میزبانی بجنورد مجموعه شهید علیدخت کمپ تیمهای ملی کوراش برگزار میشود.
دلیریان بیان کرد: مسابقات قهرمانی آسیا ۱۷ الی ۲۲ خرداد ماه به میزبانی تهران برگزار میشود.
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