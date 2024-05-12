به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش در اطلاعیهای اعلام کرد: زمان برگزاری امتحانات کشوری پایه ششم تغییر کرد و دانشآموزان باید به جای ۸ خرداد در روز سهشنبه اول خرداد ۱۴۰۳ در امتحان هماهنگ کشوری درس ریاضی شرکت کنند.
در اطلاعیه مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش آمده است: امتحانات هماهنگ کشوری در پایه ششم دبستان برای دروس علوم و ریاضی برگزار میشود. پیش از این زمان برگزاری امتحانات هماهنگ کشوری پایه ششم ۳۰ اردیبهشت و ۸ خرداد ۱۴۰۳ اعلام شده بود.
هم اکنون مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش با اصلاحیهای اعلام کرده است که زمان برگزاری امتحان علوم پایه ششم روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت و امتحان ریاضی روز دوشنبه اول خرداد ۱۴۰۳ است.
امتحانات سایر دروس پایه ششم به صورت هماهنگ منطقهای برگزار میشود.
در امتحانات کشوری، سوالات در سطح کشوری طراحی شده و برای تمام دانشآموزان پایه ششم کشور مشابه است اما تصحیح اوراق توسط معلمان خود دانشآموزان انجام میشود.
در امتحانات هماهنگ منطقهای نیز سوالات دروس توسط منطقه آموزش و پرورش مربوطه طراحی میشود و برای دانشآموزان پایه ششم همان منطقه یکسان است اما تصحیح اوراق باز هم توسط معلمان خود دانشآموزان انجام میشود.
