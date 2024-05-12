  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۸:۴۱

بنابر اعلام آموزش‌وپرورش؛

برنامه امتحانات دانش‌آموزان پایه ششم تغییر کرد

برنامه امتحانات دانش‌آموزان پایه ششم تغییر کرد

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش طی بخشنامه‌ای از تغییر برنامه امتحانات دانش‌آموزان پایه ششم دانش آموزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: زمان برگزاری امتحانات کشوری پایه ششم تغییر کرد و دانش‌آموزان باید به جای ۸ خرداد در روز سه‌شنبه اول خرداد ۱۴۰۳ در امتحان هماهنگ کشوری درس ریاضی شرکت کنند.

در اطلاعیه مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش آمده است: امتحانات هماهنگ کشوری در پایه ششم دبستان برای دروس علوم و ریاضی برگزار می‌شود. پیش از این زمان برگزاری امتحانات هماهنگ کشوری پایه ششم ۳۰ اردیبهشت و ۸ خرداد ۱۴۰۳ اعلام شده بود.

هم اکنون مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش با اصلاحیه‌ای اعلام کرده است که زمان برگزاری امتحان علوم پایه ششم روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت و امتحان ریاضی روز دوشنبه اول خرداد ۱۴۰۳ است.

امتحانات سایر دروس پایه ششم به صورت هماهنگ منطقه‌ای برگزار می‌شود.

برنامه امتحانات دانش‌آموزان پایه ششم تغییر کرد

در امتحانات کشوری، سوالات در سطح کشوری طراحی شده و برای تمام دانش‌آموزان پایه ششم کشور مشابه است اما تصحیح اوراق توسط معلمان خود دانش‌آموزان انجام می‌شود.

در امتحانات هماهنگ منطقه‌ای نیز سوالات دروس توسط منطقه آموزش و پرورش مربوطه طراحی می‌شود و برای دانش‌آموزان پایه ششم همان منطقه یکسان است اما تصحیح اوراق باز هم توسط معلمان خود دانش‌آموزان انجام می‌شود.

کد خبر 6103652
علی قدمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها