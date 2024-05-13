عرضه بن تخفیف خرید کتاب از ۱۰۰ ناشر توسط باشگاه مهرا

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه مخاطبان فرهنگ و هنر مهرا با همکاری مجمع ناشران انقلاب اسلامی، در راستای سیاست‌های ترویج کتاب و کتابخوانی و حمایت از نشر کشور در سی و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اقدام به تدارک و توزیع بن‌اعتباری خرید کتاب با تخفیف ۳۰ درصدی کرده است.

مخاطبان حوزه کتاب و کتابخوانی با ثبت نام در باشگاه مهرا در ایام نمایشگاه کتاب تا ۲۶ اردیبهشت می‌توانند علاوه بر استفاده از مزایای فوق‌العاده باشگاه مهرا از این تخفیف ویژه که بالاترین میزان تخفیف در نمایشگاه است، بهره‌مند شوند.

علاقه‌مندان به دریافت خدمات و بن تخفیف ۳۰ درصدی خرید از نمایشگاه کتاب، می‌توانند به درگاه سایت مهرا به نشانی https://bookfair.mehraclub.ir/ مراجعه کرده و مراحل ثبت‌نام خود را انجام دهند و برای دریافت بن‌تخفیف به غرفه باشگاه مهرا در نمایشگاه کتاب تهران،شبستان عمومی،انتهای راهرو ۲۰ مراجعه کنند و با فعالیت‌ها، خدمات و مزایای باشگاه مهرا هم آشنا شوند.

دوستداران کتاب با بن‌تخفیف باشگاه مهرا می‌توانند از ناشرین مد نظر خرید کنند، البته میزان استفاده از این بن‌تخفیف از هر انتشارات تا سقف ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

باشگاه مخاطبان مهرا در نظر دارد با ارائه خدمات متنوع نظیر برگزاری پویش‌های مختلف، اطلاع‌رسانی اخبار مهم و ارائه بسته‌های تخفیفی بستری برای ارتباط هنرمندان و هنردوستان ایجاد کند.