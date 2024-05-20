شهید رئیسی، یار دیرین حاج قاسم بود که همواره آرزوی وصال داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام مشترک حجت الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی و محمدمهدی فداکار به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

شهادت فخر اولیا بوده است و فخر ما (امام روح‌الله الموسوی‌الخمینی)

عروج ناباورانه‌ی شهید جمهور، حضرت آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، غمی ستبر و داغی عظیم بر سینه‌ی ما نشانده است. اکنون او در سایه‌سار محبت خاص پروردگار و در ردای نفیس شهادت آرمیده و آن‌چه از نام و نشانش در یاد اهل ایران و جهان به یادگار مانده، همه خدمت است و خلوص و صداقت؛ وجود او، همواره در حال جهاد بود و یاری مظلومین و صدایش، منادی حق‌خواهی مستضعفین بود و خوفِ مستکبرین.

شهید رئیسی، یار دیرین سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بود که مانند آن شهید سعید، همواره آرزوی وصال داشت و تقدیر خدای متعال این بود تا در روز میلاد حضرت شمس‌الشموس علی‌ابن موسی‌الرضا علیه‌السلام که سال‌ها مدال خادمی آن امام همام را به سینه داشت، هم‌پای ملائک شود و در مسیر وصول الی‌الحق غریبانه بسوزد و عاشقانه به قافله‌ی شهدا بپیوندد.



این‌جانبان، شهادت جان‌سوز ریاست جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، وزیر شهید امور خارجه جناب آقای دکتر حسین امیر عبدالهیان که به حق در پیشانی نبردهای بین‌الملل جمهوری اسلامی در مقابل مستکبرین بود و حامی همیشگی محور مقاومت، حضرت آیت‌الله آل‌هاشم، نماینده معزز ولی فقیه در آذربایجان شرقی و شهید دکتر مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همراهان شهیدشان را به محضر حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و مقام عظمای ولایت و رهبری و مردم شریف و مبارز ایران اسلامی و کلیه آزادی‌خواهان جهان تبریک و تسلیت عرض نموده و با آرزوی طول عمر و سلامتِ وجود نازنین حضرت امام خامنه‌ای، برای آن عزیزان به معراج رفته مغفرت مسئلت می‌نمائیم.

حسن علیدادی سلیمانی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان

محمد مهدی فداکار

استاندار کرمان