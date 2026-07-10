امام جمعه خمام: حضور حماسی مردم در تشییع رهبر شهید نظام را بیمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن فداکار، صبح جمعه در مراسم پرفیض دعای ندبه که در جوار گلزار شهدای آستانه اشرفیه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر امام خمینی(ره) و شهدای خدمت، با اشاره به سالروز شهادت امام سجاد(ع) اظهار داشت: پیوند عمیقی میان فرهنگ شهادت و آموزههای امام سجاد(ع) وجود دارد.

امام جمعه خمام، با اشاره به تقارن ایام شهادت امام سجاد(ع) با مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان، خاطرنشان کرد: شجره طیبه امام شهید به امام سجاد(ع) می رسد و حضور پرشور و حماسی مردم در این مراسم، نظام و انقلاب اسلامی را در برابر توطئه ها بیمه کرد.

وی با تأکید بر اینکه پرچمهای سرخ خونخواهی و شهادت «نفس زکیه»، نشانه ای از آمادگی برای ظهور است، تصریح کرد: در این روزهای حزن انگیز، همگان در انتظار ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) هستیم و امیدواریم خداوند توفیق درک این دوران را به ما عطا فرماید.

حجت الاسلام فداکار، با اشاره به بیانات فرزند رهبر شهید در نماز اخیر، گفت: در آن بیانات، بر موضوع شهادت و «مسلم بودن» تأکید شد، چرا که حق این جایگاه و اقدام الهی، مسلمان مردن است.

وی در تبیین فرمایش امام سجاد(ع) درباره گروهی که خداوند گناهانشان را میبخشد و هنگام ملاقات با پروردگار، از آنان راضی است، افزود: «خدمت بی منت به مردم» از مهمترین این ویژگی هاست.

امام جمعه خمام، خدمت به مردم را رحمت الهی دانست و نخستین قدم برای تقرب را خدمت خالصانه و بیمنت به خلق عنوان کرد و اظهار داشت: امام سجاد(ع) می فرمایند فرد باید دارای تقوا و خویشتنداری باشد و اقدامات الهی را چنان اجرا کند که هیچ توقع و چشم داشتی نداشته باشد.

وی «صداقت با مردم» را در رفتار و گفتار از دیگر ارکان کمال برشمرد و افزود: مردم یکی از ارکان بی بدیل در مسیر قرب الهی هستند و صداقت با آنان از اهمیت ویژهای برخوردار است.

حجت الاسلام فداکار، سومین ویژگی رسیدن به کمال را «حیا» دانست و گفت: حیا نسبت به هر کار زشت و قبیحی، رأس ایمان است و عامل بخشش گناهان و عاقبتبخیری انسان محسوب میشود.

امام جمعه خمام، در پایان برخورداری از «حُسن خلق» با خانواده و جامعه را ضامن سعادت دنیا و آخرت مؤمن دانست و تصریح کرد: امید است با نهادینه کردن این چهار ویژگی در وجود خود، توفیق لقاءالله با رضایت پروردگار را به دست آوریم.