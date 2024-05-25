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۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۱۹

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام:

لایحه حمایت از خانواده به تایید هیات عالی نظارت رسیده است

لایحه حمایت از خانواده به تایید هیات عالی نظارت رسیده است

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جلسه هیأت عالی نظارت بررسی و به تأیید رسید و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به شورای نگهبان اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی انتشار نامه رئیس هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان در خصوص یکی از جلسات بررسی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در هیأت عالی نظارت که به عنوان رسیدگی نهایی در فضای مجازی انتشار یافته، توضیحاتی ارائه کرد به گزارش این مرکز متن کامل این توضیحات به شرح زیر است:

۱- مصوبات هیأت عالی نظارت با رأی اکثریت اعضا به تصویب می‌رسد و اینگونه نیست که صرفاً نظر رئیس هیأت باشد.

۲- لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بعد از مغایرت‎‌های اعلامی هیأت عالی نظارت با سیاست‌های کلی ابلاغی، در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. اصلاحات انجام شده در مجلس مجدداً در جلسه هیأت عالی نظارت بررسی گردید و هیأت عالی نظارت اصلاحات انجام شده را پذیرفت و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ نظر موافق اعضای هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان اعلام شد.

۳- دولت به‌ویژه بانک مرکزی در مورد ماده ۵۴ لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مخالفت صریح خود را در جلسه هیأت عالی نظارت اعلام نموده و اعتقاد داشتند که اجرای این مصوبه باعث لطمه به ثبات مالی کشور و مغایرت با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که همین استدلال مستند رأی اکثریت هیأت‌عالی نظارت بود.

بنابراین آنچه در فضای مجازی به عنوان مصوبه نهایی هیأت عالی نظارت منتشر شده است، تصویری ناقص و برداشتی ناصحیح از روند بررسی در هیأت عالی نظارت می‌باشد.

کد مطلب 6118595

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