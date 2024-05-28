محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره تأثیر اعطای معافیت‌های مالیاتی بر برداشته شدن موانع تولید و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد گفت: یکی از اقدامات مهم برای برداشته شدن موانع و مشکلات از سر راه تولید کنندگان و ترقیب کردن مردم به مشارکت در تولید اعطای معافیت‌های مالیاتی به تولید کنندگان است تا انگیزه پیدا کنند و سرمایه خود در حوزه تولید وارد کنند.

وحیدی در ادامه بیان کرد: در همین راستا در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است به میزان بالایی معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است تا مردم سرمایه خود را در بخش‌های مولد اقتصاد وارد کنند.

این عضو کمیسیون آموزش مجلس در ادامه بیان کرد: علاوه بر این برای افزایش انگیزه در مردم و بخش خصوصی برای ورود کردن در حوزه تولید اعطای تسهیلات به تولید کنندگان است تا بتوانند با مشکلات و موانع کمتری در حوزه تولید وارد شوند.

وی با بیان اینکه باید تولید کنندگان هر چه قدر به مناطق دورتر و محروم‌تر بروند میزان معافیت‌های مالیاتی آنها بیشتر شود افزود: در لایجه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم این مسئله هم در نظر گرفته شده است تا تولید کنندگان در مناطق محروم از معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی برخوردار شوند.

وحیدی ادامه داد: عوارض تولید کننده به دستگاه‌های مختلف هم در نظر گرفته شده تا کمتر دریافت شود. صدور مجوزهای تولید هم باید با سرعت بیشتری انجام شود و حتی مجوزهای بی نام صادر شود و کسی که تولید کننده است به محض ورود مجوز در اختیارش قرار داده شود تا به این وسیله شاهد تحقق شعار سال و افزایش مشارکت مردم در تولید باشیم.

عضو کمیسیون آموزش مجلس در ادامه بیان کرد: فرآیند اعطای مجوز به تولید کننده در کشور ما خیلی طولانی است و در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم هدف این بود که این مجوزها با سرعت بیشتری اعطا شود تا به این وسیله شاهد رونق تولید باشیم، با این وجود این مسئله هنوز هم به میزان مورد نظر ما حل نشده است و باید در این خصوص تسهیلات بیشتری اعطا شود.

وحیدی با اشاره به اینکه ما باید تمام موانع موجود از سر راه تولید کننده را برداریم افزود: باید اقداماتی انجام شود که تولید کننده رغبت داشته باشد و سرمایه خود را به روند تولید در کشور وارد کند، در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اقدامات زیادی انجام شده تا این موانع برداشته شود و به این وسیله شاهد تحقق شعار سال یعنی مشارکت مردم در جهش تولید هم خواهیم بود.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه کاهش سود نهایی تولید کننده باعث می‌شود که فرد با اشتیاق کمتری به سمت تولید برود افزود: باید تمام مجموعه‌ها به نحوی عمل کنند که سرمایه‌ها به سمت تولید به صورت جهش وار به این عرصه وارد شود.