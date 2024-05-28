آغاز ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد آزاد از روز شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی ، ثبت نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی از روز شنبه ۱۲ خرداد آغاز و تا روز شنبه ۱۹ خرداد ادامه خواهد داشت.

داوطلبان با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته / محل های درخواستی اقدام کنند.

داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته/محل، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ کنند.