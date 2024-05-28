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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۵۸

آغاز ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد آزاد از روز شنبه

آغاز ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد آزاد از روز شنبه

ثبت نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی از روز شنبه ۱۲ خرداد آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی ، ثبت نام بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی از روز شنبه ۱۲ خرداد آغاز و تا روز شنبه ۱۹ خرداد ادامه خواهد داشت.

داوطلبان با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته / محل های درخواستی اقدام کنند.

داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته/محل، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ کنند.

کد مطلب 6121382

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    نظرات

    • ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      0 0
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      بشتابید بشتابید بی آزمون با آزمون بدون کنکور استعدادهای درخشان ..........
    • IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      0 0
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      بنگاه اقتصادی است دانشگاه ازاد
    • زندگی برای خوبان خوب اسن IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۵
      0 0
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      اگراستعداددرخشلن داشتم نیاز به دانشگاه ازاد نداشتم شماهابایداین بی استعدادها یااین کم استعدادهارا سرمایه گذاری کنیدچه بسااین گروه پایین تر پشتکار وتلاش شون بیشترازاین درخشان هاباشه وتفاوت برای استعدادهم قائل میشید مگه ماچه بدشانسی داشتیم که به این درد درکشورمبتلا هستیم که نه نمیتوانیم ارشدقبول بشیم

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