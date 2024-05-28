به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای مرحله دوم طرح ساماندهی آسیب‌های اجتماعی پایتخت تحت نظارت سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران و با همکاری مناطق ۲۲ گانه کلان‌شهر تهران آغاز شد.

سید محمد نقیب سرپرست سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران پیرامون اجرای مرحله دوم طرح ساماندهی آسیب‌های اجتماعی پایتخت گفت: مرحله دوم طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، متکدیان، افراد بی سرپناه و کارتن خواب و همچنین معتادین متجاهر سطح پایتخت به مدت ۱۰ روز از ششم آغاز شده و تا ۱۶ خردادماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در چند روز گذشته بازدیدهای میدانی شبانه از مناطق آسیب پذیر از جمله شوش و هرندی داشتیم و شکر خدا آسیب‌های اجتماعی در این نواحی بسیار کاهش پیدا کرده و دیگر شاهد کلونی‌های معتادین متجاهر و افراد کارتن خواب در این محدوده‌ها نیستیم. با اجرای مرحله دوم این طرح نیز در صورت مشاهده افراد بی سرپناه، کارتن خواب و معتادین متجاهر اقدام به ساماندهی آنها خواهیم کرد.

سرپرست سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی ادامه داد: برای تقویت ناوگان گشت فوریت‌های خدمات اجتماعی حامی شهر در سطح مناطق ۲۲ گانه نیز به زودی ۵۰ خودروی ون حامی شهر در اختیار مناطق قرار خواهد گرفت و نسبت به میزان آسیب‌های اجتماعی مناطق، بین یک تا سه خودرو تحویل داده می‌شود تا ساماندهی آسیب‌های اجتماعی با قدرت بیشتری ادامه یابد.

نقیب گفت: در حال حاضر نیز بیش از ۵۰ گشت حامی شهر برای ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی در سطح پایتخت به صورت شبانه روزی تردد دارند و از شهروندان نیز درخواست داریم در صورت مشاهده افراد بی سرپناه و کارتن خواب موارد را به سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند تا گشت‌های حامی شهر بلافاصله در محل حاضر شده و نسبت به انتقال این آسیب دیدگان اجتماعی به مراکز مربوطه اقدام لازم انجام شود.