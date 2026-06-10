به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از شهر، یوسف مقدمی معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، با اشاره به آغاز طرح ویژه کاهش آسیب‌های اجتماعی در شمال پایتخت اظهارکرد: طرح ویژه کاهش آسیب در منطقه یک با مشارکت فعال گشت‌های فوریت خدمات اجتماعی، شهرداری منطقه یک و همکاری نیروی انتظامی به مرحله اجرا درآمده است. این اقدام با هدف شناسایی، جذب و انتقال مددجویان در نقاطی که به عنوان گره‌های آسیب‌زا شناخته می‌شوند، صورت می‌گیرد.

وی افزود: در این طرح تمامی گروه‌های هدف شامل کارتن‌خواب‌ها، معتادان متجاهر و کودکان کار و خیابان تحت پوشش قرار می‌گیرند. اگرچه اقدامات سازمان در زمینه کاهش آسیب به‌ صورت مستمر در سراسر پایتخت در جریان است، اما با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی و اجتماعی شمال تهران، این عملیات به‌طور متمرکز و با توان عملیاتی مضاعف در نظر گرفته شده است.

مقدمی با اشاره به نقاط هدف در این طرح گفت: محدوده میدان و بازار تجریش، اطراف آستان مقدس امامزاده صالح (ع)، مسیل مقصودبیک، محدوده درکه و محله گلاب‌دره از جمله نقاط پرترددی هستند که طرح ساماندهی در آن‌ها با دقت و حساسیت بالا اجرا می‌شود.

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه در پایان تأکید کرد: هدف این طرح، اسکان افراد بی‌خانمان در مددسراها و انتقال معتادان متجاهر به مراکز «یاور شهر» است تا ضمن حمایت مددیارانه از این افراد، سیمای بصری و آرامش اجتماعی در محلات شمال شهر تهران حفظ شود.