مرکز مردمی «نفس» از سقط ۴۰۵ جنین سالم جلوگیری کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صمصام با اشاره به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اهمیت این موضوع گفت: مرکز مردمی نفس از خرداد ۱۴۰۱ تاکنون در ۲۹ شهرستان فارس راه اندازی شده و در این مراکز ۴۰۵ مادر باردار که قصد داشتند جنین خود را سقط کنند، شناسایی و از تصمیم خود، منصرف شدهاند.
مسؤول مرکز نفس فارس با اشاره به حمایتهای این مرکز در زمینههای مالی، روحی، روانی و معنوی از مادران باردار شناسایی شده هدف از تأسیس مرکز مردمی نفس را جلوگیری از سقط جنینهای سالم، اعلام کرد و گفت: با تلاشهای انجام شده در مرکز مردمی نفس، تاکنون ۱۵۷ نوزاد، متولد شدهاند.
وی بیان کرد: در مرحله نخست فعالیتهای مرکز نفس با استفاده از ظرفیتهای مختلف جامعه از جمله علما، اساتید، سخنرانان، مداحان، معلمان و گروههای جهادی، موضوعاتی از قبیل مسائل فقهی، شرعی و عوارض جسمی این اقدام در سطح جامعه فرهنگ سازی و آموزش داده میشود.
صمصام افزود: در مرحله دوم واسطههایی شامل پزشکان، بهورزان، ماماها، مراقبین سلامت و عطاریهایی که افراد برای سقط به آنها مراجعه میکنند، شبکه سازی و شناسایی میشوند و این واسطهها، مادران باردار را به مرکز مردمی نفس معرفی میکنند و مشاوران مرکز هم خدمات مشاوره فقهی، قانونی و تخصصی به آنها ارائه میدهند.
صمصام اضافه کرد: اقدام سوم در راستای این هدف، حمایت از افرادی است که از سقط جنینهای خود منصرف میشوند که شامل حمایتهای تخصصی بهداشتی درمانی رایگان از جمله ویزیت متخصص، سونوگرافی، آزمایشات و مشاوره است و حمایتهای غیر تخصصی نیز در مرکز نفس به نیابت از ارگانها و نهادهای استان ارائه میشود.
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