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۹ خرداد ۱۴۰۳، ۹:۳۷

حاکمیت سایبری در خارج از کشور-۴۶۸

مالیات استفاده از نرم افزارهای خارجی در روسیه

مالیات استفاده از نرم افزارهای خارجی در روسیه

به گفته وزیر توسعه دیجیتال روسیه احتمالا از شرکت های داخلی برای استفاده از نرم افزارهای خارجی هزینه دریافت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که روسیه سعی دارد وابستگی خود به شرکت های فناوری خارجی را کاهش و نمونه های داخلی خود را پر رنگ تر کند.

ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه دستیابی به استقلال فناورانه را یکی از اهداف کلیدی عنوان کرد. این درحالی است که تحریم های غربی به دلیل جنگ این کشور با اوکراین، توانایی روسیه برای دستیابی به تجهیزات و فناوری از شرکت های خارجی را محدود کرده است.

درهمین راستا پوتین در اوایل ماه می حکمی را امضا کرد که طبق آن حداقل ۸۰ درصد شرکت های روسی دربخش های اقتصادی حیاتی باید تا ۲۰۳۰ میلادی به جای نرم افزارهای خارجی از نمونه داخلی استفاده کنند.

بسیاری از شرکت های روسی همچنان در عملیات های روزانه خود از نرم افزارهای خارجی استفاده می کنند، هر چند تحریم های اتحادیه اروپا که در دسامبر۲۰۲۳ میلادی وضع شد، اجازه نمی دهد شرکت ها نرم افزارهای شرکتی و طراحی را برای روسیه تامین کنند.

به گفته وزیر توسعه دیجیتال روسیه وضع مالیات بر شرکت های روسی توازن بین نرم افزارهای خارجی و داخلی را برقرار می کند.

کد مطلب 6122049

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