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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۳:۳۹

سیدحسین حسینی:

هنوز برای قهرمانی امید هست/ منتظر اتفاقات باشید

هنوز برای قهرمانی امید هست/ منتظر اتفاقات باشید

کاپیتان استقلال با بیان اینکه با برد ما و پرسپولیس همه چیز به هفته آخر کشیده شد گفت: هنوز امید وجود دارد و باید منتظر اتفاقات فوتبالی باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسینی پس از یپروزی یک بر صفر برابر گل گهر سیرجان گفت: بازی پراسترس و پرفشاری بود و با توجه به شرایط بالای جدول ما باید این بازی را با پیروزی به پایان می رساندیم تا همچنان امیدوارم به هفته پایانی باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که شما در چند روز گذشته به طور هماهنگ علیه داوری صحبت کرده اید و آیا این اشتباه نبوده است گفت: هیچ اشتباهی وجود نداشته متاسفانه ما از اشتباهات داوری متضرر شده ایم و باعث شد صدر را از دست بدهیم. کار تمام نشده و همچنان امیدوارم و امید دارم تمام تیم ها در هفته آخر با تمام توان بازی کنند تا قهرمانی در بازی آخر مشخص شود.

حسینی در خصوص دیدار مس رفسنجان و پرسپولیس تهران که در هفته پایانی در تهران برگزار خواهد شد گفت: مس تیم بسیار خوبی است و نتایج خوبی گرفته و امیدوارم همانطور که مقابلا ما با تمام توان بازی کردند در هفته آخر هم توان خود را گذاشته و با تمام توان به مصاف پرسپولیس بروند.

وی در پایان و در خصوص مصدومیتش در بازی هم گفت: به خاطر ضربه ای که به من خورد مچ پایم پیچ خورد، فردا باید ام ار آی بگیریم که آیا می توانم مقابل پیکان بازای کنم یا نه.

کد مطلب 6121924

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