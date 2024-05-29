اقتصاد آمریکا چگونه فرو می پاشد؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، آندری کاستین، رئیس بانک VTB روسیه که دومین بانک بزرگ این کشور به شمار می‌رود، مدعی شد که تنها چیزی که جلوی غرق شدن اقتصاد آمریکا به خاطر بدهی عمومی سنگین این کشور را گرفته، جایگاه دلار به عنوان ارز برتر در نظامی مالی بین المللی است.

وی گفت: آمریکا بر لبه پرتگاه یک بحران بزرگ اقتصادی قرار دارد.

کاستین تاکید کرد: من به این نتیجه رسیده ام که اقتصاد آمریکا در حال رفتن به سمت یک بحران بزرگ اقتصادی است. حجم بدهی عمومی آمریکا به یک رقم بسیار بالا و فضایی رسیده و سلطه دلار بر بازار جهانی تنها دلیلی است که امکان داشتن چنین حجم بدهی را برای این کشور فراهم کرده است.

این بانکدار روسی مدعی شد اگر چین و کشورهای عربی پول خود را از اقتصاد آمریکا خارج کنند، نظام مالی و دولتی آمریکا فرو می‌پاشد.

کاستین همچنین مدعی شد که جهان در یک حالت گذار قرار دارد و اگر غرب سیاست‌های خود را اصلاح نکند، به نظر من حرکت به سمت نابودی ساختار استعماری کنونی سرعت خواهد گرفت.

وی همچنین مدعی شد چین روند فروش اوراق بدهی آمریکا را آغاز کرده و آمریکا به این کشور همانند روسیه نه فقط به عنوان یک رقیب بلکه حتی به چشم یک دشمن نگاه می‌کند.