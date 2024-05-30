تاکید ایران و آذربایجان بر اجرای توافقات روسا در سد «قیزقلعه سی»

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و شاهین مصطفی‌یف، رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان گفتگو کردند.

در این گفتگو که به درخواست طرف آذری انجام شد، مصطفی یف ضمن ابراز تأسف مجدد از ضایعه اتفاق افتاده برای رئیس جمهور، وزیر خارجه و سایر همراهان بیان داشت، این عزیزان تنها متعلق به ایران نبودند و متعلق به همه کشورهای دوست و مسلمان هستند.

بذرپاش نیز ضمن تشکر از حضور رئیس جمهور آذربایجان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو و امضای دفتر یاد بود و حضور هیأت آذری در مراسم رئیس جمهور در تهران، (۲۸ می‌) روز استقبال جمهوری آذربایجان را تبریک گفتند.

طرفین همچنین در خصوص انجام و اجرای توافقات حاصله در دیدار رؤسای جمهور دو کشور در «سد قیزقلعه سی» تاکید کردند.

در پایان نیز مصطفی یف بیان داشت که ملت ایران، ملت بزرگی است و اگرچه این حادثه بسیار تلخ بود، مردم ایران آن را پشت سر خواهند گذاشت.