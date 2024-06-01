لازمه حج مقبول، انجام صحیح مناسک است

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله محافل انس و معرفت شامگاه جمعه ،(۱۱ خردادماه) در دو هتل «العلیان ألماسی» و «دفلی» شهر مکه برگزار شد.

در محفل هتل العلیان الماسی که با بیان فضائل امام رضا (ع) و مرثیه‌سرایی زیبای حاج حمیدرمضان‌پور، از مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) همراه بود، یوسف قنبری، قاری ممتاز و عضو کاروان قرآنی نور، آیاتی از سوره اسرا را تلاوت کرد.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح‌زاده، از کارشناسان مسائل شرعی، ضمن سخنانی گفت: خداوند متعال وعده داده که ضیوف الرحمان را تکریم کند و رحمت، برکت، مغفرت از اموری است که خداوند متعال با آن از مهمانان خاص خود پذیرایی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه دعای زائران بیت‌الله الحرام مستجاب می‌شود، گفت: بنا بر فرموده امام صادق (ع) دعای سه گروه مورد اجابت قرار می‌گیرد که شامل حاجی، رزمنده و بیمار است.

این کارشناس مسائل شرعی با اشاره به اینکه زائران مهمانان دعوت‌شده خاص خداوند هستند، گفت: عرفات، منا و مشعرالحرام مکان‌های بسیار با اهمیت و ارزشمندی هستند که در دنیا نمونه آن‌ها وجود ندارد و با اینکه همه زمین آفریده خداوند است، اما خداوند کعبه را «بیت الله: خانه خدا» نامیده است.

حجت‌الاسلام فلاح‌زاده بر اهمیت اقامه نماز در مسجدالحرام و حفظ نورانیت این مکان مقدس تأکید کرد و گفت: سعی کنید در این روزها که در مکه مکرمه هستید، برای دیگران دعا کنید، چرا که در روایات آمده فردی که در حق دیگران دعا کند، خداوند فرشته‌ای را مأمور می‌کند در حق او دعا کند.

وی موسم حج را فرصتی برای تمرین تقوا دانست و گفت: یکی از نشانه‌های حج مقبول این است که زمانی که زائر از سرزمین وحی برمی‌گردد، تغییر کرده باشد.

این کارشناس مسائل شرعی در پایان امام خمینی (ره) را احیاگر حج ابراهیمی دانست و گفت: برائت از مشرکین از بخش‌های مهم حج است و مصداق مشرکین در عصر حاضر رژیم صهیونیستی جنایتکار و نظام سلطه هستند.

همچنین، با توجه به اینکه روز ۲۳ ذی‌القعده روز زیارتی ویژه امام رضا (ع) و بنا بر روایتی روز شهادت آن حضرت است، حاج حمید رمضان پور از مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) در این محفل به بیان فضائل و مناقب این امام همام پرداخت و در رثای امام هشتم شیعیان مرثیه‌سرایی کرد.

در همین راستا، محفل انس و معرفت شامگاه جمعه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد میرزا محمدی و مداحی حاج مهدی سلحشور، از مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) در هتل «دفلی» شهر مکه برگزار شد.

این محفل با تلاوت حمید صفدری، قاری ممتاز و از اعضای کاروان قرآنی نور در مکه مکرمه برگزار شد و در ادامه حجت‌الاسلام میرزا محمدی به بیان مسائلی درباره احکام و مناسک حج پرداخت.