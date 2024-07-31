به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی خیام نکویی عصر چهارشنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با اتاق اصفهان در زمینه توسعه اقتصاد دانش بنیان بخش کشاورزی اظهار داشت: امنیت غذایی و کشاورزی در کشورمان تاکنون موضوع درجه اول نبوده است و این کاری به دولت‌ها ندارد.

وی ادامه داد: ۹۸ درصد شاغلان حوزه کشاورزی بخش خصوصی هستند و در طول حداقل ۴۴ سال پیروزی انقلاب با فراز و نشیب سفره مردم را در حد توان تأمین کردند اما علی رغم اینکه از زمان حیات امام (ره) و در دوره رهبر معظم انقلاب، همواره راهبردهایی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی وجود داشته این مهم، اولویت درجه یک کشور نبوده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ابراز داشت: زمانیکه صحبت از امنیت غذایی می‌شود همه متوجه دولت می‌شوند اما آیا در اتاق بازرگانی امنیت غذایی اولویت درجه یک بوده است؟

خیام نکویی با بیان اینکه میزان تولید بخش کشاورزی از ۲۵ میلیون تُن در ۴۴ سال گذشته امروز به ۱۳۳ میلیون تُن معادل بیش از پنج برابر رسیده اما سوال این است که چرا علی رغم این رشد قابل ملاحظه، با چالش‌های جدی در بخش کشاورزی و تراز تجاری منفی در این بخش رو به رو هستیم؟

وی افزود: یک دیدگاه این است که واقع بین نیستیم و ظرفیت‌ها برای تأمین نیازهای مردم مکفی نیست و بر منابع فشار می‌آوریم.

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه در گذشته ۹۶ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی استفاده می‌کردیم، گفت: طبق سندی داریم اکنون میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی کشور به ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال رسیده و طی ۲۰ سال آینده به ۵۰ میلیارد مترمکعب کاهش خواهد یافت.

خیام نکویی با بیان اینکه در ۴۴ سال پس از انقلاب میانگین بارندگی کشور از ۲۵۵ میلیمتر به ۲۲۰ میلیمتر در سال و میزان آب مصرفی بخش کشاورزی از ۹۶ میلیارد مترمکعب به ۷۰ میلیارد مترمکعب رسیده، افزود: سوال این است آیا با مساله آب که یکی از چالش‌های اصلی است می‌توان غذای ایران ۱۴۳۰ که ۱۰۳ میلیون نفر جمعیت با همین نرخ رشد کنونی خواهد داشت و میزان غذایی که نیاز داریم ۱۸۰ میلیون تُن است، را داشته باشیم؟ اکنون میزان تولید کشاورزی ۱۳۳ میلیون تُن است آیا می‌توانیم تا سال ۱۴۳۰، ۵۰ میلیون تن افزایش میزان تولید منابع غذایی در کشور داشته باشیم؟

وی ادامه داد: این کار کاملاً شدنی است اما الزاماتی دارد و مهمترین الزام این است که بخش کشاورزی دانش بنیان شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی خاطرنشان کرد: کشاورزی ما تاکنون معیشتی و غیر اقتصادی بوده است اما امروز باید به سمت اقتصادی شدن پیش برود و از پوسته معیشتی خارج شود.

خیام نکویی با بیان اینکه اتفاقات بزرگی در حوزه کشاورزی رقم خورده است، ابراز داشت: هم اینک ۹۸.۵ درصد کل بذور گیاهی و زراعی مورد نیاز در کشور تولید می‌شود و تنها حدود ۱.۵ درصد بذور زراعی را از خارج وارد می‌کنیم و برای آن حدود ۱۰۰- ۱۲۰ میلیون دلار ارز خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه هشت هزار و ۳۰۰ دانه گیاهی و ۲ هزار گونه گیاهی در کشور داریم، خاطرنشان کرد: تنها ۲۰ گونه از گیاهان دارویی اقتصاد ایجاد می‌کند که جایگزین نفت شود.

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه کشورمان از نیروی انسانی نخبه برخوردار است، تصریح کرد: بنده به عنوان بنیانگذار اقتصاد دانش بنیان معتقد هستم یکی از مهمترین مولفه‌ها در این حوزه نیروی انسانی نخبه و خبره است.

خیام نکویی با اشاره به اینکه موضوع الگوی کشت از پیش از انقلاب اسلامی مطرح بوده اما یک بار تدوین و اجرا نشده است، گفت: برنامه الگوی کشت را تدوین کردیم داد همه بلند شد؛ در ۲۱ استان کشور برنج می‌کاریم اما آیا واقعاً کشت برنج در این مناطق کشت برنج به صرفه و نیاز است؟ تدوین بسته سیاستی لازم است که کشاورز خود به سمت تولید محصول راهبردی برود.

وی با بیان اینکه سال گذشته در تولید گندم نان خودکفا شدیم، ابراز داشت: امسال خودکفایی در تولید گندم پایدار شد.

معاون وزیر کشاورزی با بیان اینکه استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در حوزه کشاورزی ضروری است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم میزان تولید را افزایش دهیم، بهره وری از بُعد کیفی و کمی و حفظ منابع پایه آب و خاک با حفظ توان اکولوژیک باید مورد توجه باشد.

وی اضافه کرد: امکاناتی در کشور داریم که در دنیا بی‌نظیر است اما آیا شیوه نگهداری بانک ژن ما قائل قبول است؟ نیست زیرا امنیت غذایی اولویت درجه اول نیست.

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد از ۱۳۳ میلیون تن محصول کشاورزی کشور در اراضی درجه سه و چهار تولید می‌شود، مجلس شورای اسلامی سال گذشته با یک مصوبه رأی به تغییر کاربری این زمین‌ها داد درحالی که این مصوبه ناقض امنیت غذایی است.

خیام نکویی با بیان اینکه در مسائل علمی و تخصصی با کسی رودربایستی نداریم، تصریح کرد: این کشور کاملاً قابلیت خودکفایی در محصولات راهبردی دارد و قابلیت افزایش ۵۰ میلیون تُن تولید غذا تا سال ۱۴۳۰ را نیز دارد به شرطی که امنیت غذایی اولویت درجه یک شود.

وی با اشاره به وجود ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان در کشور، گفت: هفت درصد از این تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان را مزارع نوآوری و شرکت‌های حوزه کشاورزی تشکیل می‌دهد و طبق برنامه‌ای که پیش‌بینی کردیم شاهد یک جهش در بخش کشاورزی با راه‌اندازی مزارع نوآوری کشاورزی ظرف سه سال آینده خواهیم بود.

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی خاطرنشان کرد: اصفهان شانزدهمین مرکز فناوری دانش بنیان کشاورزی و دهکده نوآوری و فناوری کشور را ایجاد خواهد کرد.

در ادامه این مراسم امیر کشانی رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان با بیان اینکه مسؤولان اصفهانی ملی می‌اندیشند، اظهار داشت: اتاق اصفهان عرصه مناسبی برای فعالان کشاورزی و دانش بنیان است و باید دست به دست یکدیگر دهیم تا در این حوزه اتفاقات خوبی رقم بخورد.