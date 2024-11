شیمیدان برگزیده شیمی معدنی ایران معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی نجف پور استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف عصر چهارشنبه در بیست و سومین همایش ملی شیمی معدنی ایران که در تالار شیخ مفید دانشگاه قم برگزار شد، به‌عنوان شیمی‌دان برتر شیمی معدنی کشور معرفی شد.

محمدمهدی نجف پور در ادامه این همایش مقاله تخصصی خود را با موضوع Artificial photosynthesis, Water-Oxidation Reaction, and candidate for catalyst during Water-Oxidation Reaction ارائه کرد.

استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: علم در سالیان اخیر و تاکنون بسیاری از انسان‌ها را نجات داده و بسیاری از مشکلات را حل کرده است و ما تمام پیشرفت‌های این سالیان اخیر را مدیون علم هستیم، البته مشکلاتی را هم ایجاد کرده که یکی از آن‌ها استفاده زیاد از سوخت‌های فسیلی است.

نجف‌پور بیان کرد: یکی از راه‌های کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی رفتن به سمت انرژی‌های تبدیل‌شونده است. اما خب مشکلاتی هم در پی دارد که می‌توان به در دسترس نبودن همیشگی آن‌ها اشاره کرد.

این استاد دانشگاه یکی از رویکردهای حل این مسئله را نگاه به طبیعت دانست و خاطرنشان کرد: سوخت‌ها و مواردی که در طبیعت تولید می‌شوند به شکل ماده درمی‌آیند، بنابراین موضوع بسیار مورد توجه این است که بتوانیم از فرایند فتوسنتز تقلید کنیم؛ فرایند فتوسنتز مصنوعی مفاهیم گسترده‌ای را در خود دارد و هدف اصلی فتوسنتز مصنوعی این است که از طبیعت تقلید هوشمندانه انجام دهیم و بتوانیم انرژی خورشید را ذخیره کنیم.