به گزارش خبرگزاری مهر، ده‌ها سازمان مردم نهاد و سمن ایرانی فعال در حوزه حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترکی، ضمن محکومیت حضور رژیم اسرائیل در کنفرانس تغییرات اقلیمی کاپ ۲۹ در باکو، خواهان فشار جهانی بر این رژیم برای رعایت عدالت اقلیمی در فلسطین و توقف نقض حقوق بشردوستانه و تخریب محیط زیست شدند.



متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

"ما به‌عنوان سازمان‌های مردم‌نهاد حقوق بشری، نگرانی عمیق خود را نسبت به حضور رژیم اسرائیل در اجلاس COP29، که با هدف پرداختن به بحران اقلیمی و تحقق عدالت زیست‌محیطی برگزار می‌شود، ابراز می‌داریم. بر این باوریم که رفتارهای این رژیم، به‌ویژه در زمینه نقض حقوق بشر، به هیچ‌وجه هم‌راستا با ارزش‌ها و تعهدات این اجلاس، به‌خصوص در حوزه حقوق بشر و عدالت اقلیمی، نیست و در تناقض آشکار با اصول بنیادین عدالت زیست‌محیطی قرار دارد.

نقض مکرر حقوق بشر و قواعد بشردوستانه بین‌المللی توسط این رژیم در اراضی اشغالی فلسطین و لبنان، علاوه بر پیامدهای انسانی فاجعه‌بار، اثرات مخربی بر اکوسیستم‌های منطقه‌ای و وضعیت اقلیمی خاورمیانه غرب آسیا داشته است. اقدامات نظامی و اشغال‌گری اسرائیل، که به تخریب زیرساخت‌های حیاتی، زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی انجامیده، ناقض اصول کلیدی حقوق بین‌الملل زیست‌محیطی از جمله «اصل پیشگیری»، «اصل احتیاط» و «اصل جبران خسارت» است.

ما تاکید می‌کنیم که دستیابی به اهداف عدالت اقلیمی، در گرو رعایت موازین حقوق بشری و عدالت اجتماعی است. از این‌رو، از جامعه بین‌المللی و اعضای COP29 درخواست داریم تا به نقض‌های زیر توجه جدی داشته باشند:

۱. تخریب‌های زیست‌محیطی ناشی از عملیات نظامی اسرائیل: حملات گسترده اسرائیل به زیرساخت‌های فلسطینی و لبنانی، شامل تخریب سیستم‌های آبرسانی، زمین‌های کشاورزی و منابع غذایی، نقض مستقیم تعهدات بین‌المللی است. چنین اقداماتی با اصل حفاظت از محیط‌زیست در زمان مخاصمه مسلحانه مغایر است و اسرائیل باید به‌خاطر این تخریب‌ها و اثرات مخرب بر محیط‌زیست منطقه پاسخگو باشد.

۲. محاصره غزه و پیامدهای زیست‌محیطی و بشری آن: محاصره غیرقانونی و سیستماتیک غزه توسط اسرائیل، موجب بحران شدید زیست‌محیطی و کاهش دسترسی ساکنین این منطقه به منابع آب، غذا و خدمات بهداشتی شده است. ادامه این محاصره با مواد ۲۳ و ۵۵ کنوانسیون چهارم ژنو مغایرت دارد و شرایط غیرانسانی و غیرقابل‌قبول برای جمعیت غیرنظامی غزه ایجاد کرده است.

۳. لزوم تأمین عدالت اقلیمی برای فلسطینیان: تحقق عدالت اقلیمی بدون تأمین حقوق اساسی جوامع آسیب‌پذیر و تحت اشغال بی‌معناست. فلسطینیان حق دسترسی آزاد و پایدار به منابع طبیعی خود و مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری زیست‌محیطی را دارند؛ حقی که اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغال‌گر موظف به رعایت و تضمین آن است.

ما از اعضای COP29 و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری می‌خواهیم تا با محکومیت اقدامات اسرائیل، این رژیم را به رعایت تعهدات حقوقی بین‌المللی و توقف فوری اقدامات مخرب زیست‌محیطی و انسانی در اراضی اشغالی فلسطین و لبنان ملزم کنند. تا زمانی که به حقوق بنیادین فلسطینیان احترام گذاشته نشود، تحقق اهداف عدالت اقلیمی جهانی، که COP29 برای آن تلاش می‌کند، تنها ادعایی توخالی باقی خواهد ماند."



اسامی سمن‌های امضا کننده این بیانیه عبارتند از:

۱. جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر

The Association of Iranian Jurists Defending Human Rights

۲. مرکز پژوهشی حقوق اقلیت‌ها

Iranian Research Center for Minority Rights

۳. بنیاد بین المللی مستشهدین عاشورا

International Foundation Witnesses of Ashoora

۴. زنان پیشرو

Leading women

۵. شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان جمهوری اسلامی ایران

Communication Network of Womens NGOs in I.R.Iran

۶. انجمن حمایت‌های پزشکی از بیماران بی بضاعت ایرانی

Medical support association for underprivileged Iranian patients

۷. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم

Association for Defending Victims of Terrorism

۸.پ یام آوران همیاری چترا

Payamavaran Hamyari Chatra

۹. مؤسسه مردم نهاد توسعه پایدار

Institute of Sustainable Development NGO

۱۰. انجمن تالاسمی ایران

Iranian Thalassemia Society

۱۱. مؤسسه صیانت از حقوق زنان

۱۲. کانون پژوهش فرهیختگان ایران

ranian Elite Research Center

۱۳. مؤسسه کنشگران توسعه فردا IFDAA

۱۴. مجمع حمایت از کودکان مقاومت

۱۵. خیریه تحصیلی کودکان مریم

۱۶. حرا مثبت یک. Haraa

۱۸. شبکه رشد فراگیر و توسعه پایدار

۱۹. مؤسسه بین المللی دیدبان عدالت

International Association of Justice Watch

۲۰. کانون حقوقی تکریم زن وخانواده

۲۱. کانون فرهنگی بانو مجتهده امین