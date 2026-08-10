به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطقی در شهر خان‌یونس، اردوگاه البریج و منطقه بیت‌لاهیا در نوار غزه را هدف حملات خود قرار داد.

جزئیات بیشتری درباره خسارت‌های احتمالی این حملات منتشر نشده است.

