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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۹

گلوله‌باران خان‌یونس، البریج و بیت‌لاهیا توسط رژیم صهیونیستی

گلوله‌باران خان‌یونس، البریج و بیت‌لاهیا توسط رژیم صهیونیستی

خبرنگار الجزیره از حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی در خان‌یونس، البریج و بیت‌لاهیا در نوار غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطقی در شهر خان‌یونس، اردوگاه البریج و منطقه بیت‌لاهیا در نوار غزه را هدف حملات خود قرار داد.

جزئیات بیشتری درباره خسارت‌های احتمالی این حملات منتشر نشده است.

کد مطلب 6912611

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