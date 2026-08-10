به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطقی در شهر خانیونس، اردوگاه البریج و منطقه بیتلاهیا در نوار غزه را هدف حملات خود قرار داد.
جزئیات بیشتری درباره خسارتهای احتمالی این حملات منتشر نشده است.
خبرنگار الجزیره از حملات توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی در خانیونس، البریج و بیتلاهیا در نوار غزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مناطقی در شهر خانیونس، اردوگاه البریج و منطقه بیتلاهیا در نوار غزه را هدف حملات خود قرار داد.
جزئیات بیشتری درباره خسارتهای احتمالی این حملات منتشر نشده است.
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