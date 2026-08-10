تیراندازی در غزه در پی اعلام مخالفت نتانیاهو با طرح نقشه راه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، سازمان امداد و نجات غزه اعلام کرد که نیروهای اشغالگر صهیونیست به سمت غیرنظامیان فلسطینی در جبالیا، واقع در شمال نوار غزه، تیراندازی کرده‌ و تعدادی از آنان در این تیراندازی زخمی شده اند.

در همین حال، خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی مواضعی را در خان‌یونس در جنوب، اردوگاه البریج در مرکز و بیت‌لاهیا در شمال نوار غزه زیر آتش گرفته است.

این حملات در شرایطی صورت می‌گیرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، روز گذشته رسماً مخالفت خود را با سند ۱۵ ماده‌ای برای پایان جنگ اعلام کرد.

وی با رویکردی خصمانه تأکید کرد که ارتش این رژیم تا پیش از «خلع سلاح کامل حماس» هیچ‌گونه عقب‌نشینی نخواهد داشت.

این مواضع صهیونیست‌ها، نگرانی‌ها فلسطینیان را درباره دور جدیدی از تهاجم نظامی گسترده افزایش داده است.

پایگاه خبری «اکسیوس» نیز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که کاخ سفید از مواضع نتانیاهو نگران نیست و آن را بخشی از رقابت‌های انتخاباتی پیش‌روی کنست (پارلمان) در ماه اکتبر تلقی می‌کند.

این مقام آمریکایی با بیان اینکه «تا زمانی که نتانیاهو به خواسته‌های ما در مهار حملات غزه عمل کند، مشکلی نداریم»، فاش کرد که نتانیاهو به «جرد کوشنر»، داماد و مشاور ترامپ، وعده داده که با مهار عملیات‌ نظامی، فرصت لازم را برای اجرای طرح «خلع سلاح غزه» فراهم کند.

بر اساس این گزارش، واشنگتن و طرف‌های میانجی همسو، در حال اعمال فشار به جنبش مقاومت اسلامی (حماس) برای دست کشیدن از سلاح خود هستند.