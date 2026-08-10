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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۴

افزایش قیمت نفت در سایه ابهام درباره تنگه هرمز

افزایش قیمت نفت در سایه ابهام درباره تنگه هرمز

قیمت نفت در پی تداوم ابهام درباره بازگشایی تنگه هرمز و وضعیت کشتیرانی در این آبراه راهبردی افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین،قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه، همزمان با ادامه ابهام‌ها درباره بازگشایی تنگه هرمز، روندی افزایشی را تجربه کرد.

این افزایش پس از آن رخ داد که ایران اعلام کرد: مذاکرات با عمان درباره تعیین خطوط جدید کشتیرانی به مراحل پایانی نزدیک شده است؛ با این حال، تهران تأکید کرده که دستیابی به توافق نهایی، به برآورده شدن برخی شروط از سوی آمریکا بستگی دارد.

بر اساس داده‌های بازار، بهای نفت خام برنت با یک دلار و ۲۰ سنت افزایش، معادل ۱.۴۴ درصد، به ۸۴ دلار و ۷۹ سنت رسید. این قیمت در ساعت ۲۲:۰۶ به وقت گرینویچ ثبت شد.

همچنین نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۱۲ سنت افزایش، معادل ۱.۰۸ درصد، ۷۹ دلار و ۲۹ سنت معامله شد.

کد مطلب 6912612

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