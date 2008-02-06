ایران در زمینه بیهوشی جراحی چشم با پیشرفته ترین کشورهای جهان برابر است

به گزارش خبرگزاری مهر ، اولین کنگره بین المللی بیهوشی در چشم پزشکی با حضور جمعی از متخصصان داخل و خارج کشور روز چهارشنبه 17 بهمن ماه در دانشگاه شهید بهشتی آغاز به کار کرد.

دکتر مهوش آگاه دبیر کنگره بین الملی بیهوشی امروز در آیین گشایش این کنگره با اعلام این خبر افزود: هر چند هنوز کمبود هایی در اتاق اعمال بیهوشی جراحی چشم وجود دارد، اما دستاوردهای متخصصان داخلی موفقیت آمیز بوده تا جایی که وضعیت این اتاق ها با استانداردهای بین المللی برابر است.

وی با اشاره به اینکه عمل آب مروارید ( کاتاراکت ) شایع ترین عمل جراحی چشم به شمار می رود، تصریح کرد: شیوه مرسوم اعمال جراحی چشم در کشور بیهوشی عمومی است ، این در حالیست که 85 درصد اعمال جراحی چشم قابلیت انجام به کمک بی حسی موضعی را دارند که مشکلات بیهوشی عمومی را به همراه ندارد.

این متخصص بیهوشی ادامه داد: از آنجایی که اغلب بیماری های چشم در سنین بالا اتفاق می افتد و بیهوشی عمومی برای سالمندان به ویژه آن دسته که به بیماری های سیستمیک از قبیل قند، ناراحتی های کلیوی و ناراحتی های قلبی دچارند، با خطرات همراه است ، شیوه پری بولبار روشی کم عارضه، کم خطر و بسیار سودمند تر از روش های معمول به شمار می رود.

وی یاد آور شد: از آنجا که تعیین عمیق بیهوشی نقش اساسی در حفظ سلامت بیماران به هنگام اعمال جراحی دارد، شرکت کنندگان در این کنگره بر ضرورت تعیین عمق بیهوشی در اعمال جراحی تاکید دارند.

دبیر اولین کنگره بین المللی بیهوشی در چشم پزشکی ابراز امیدواری کرد ، با تشکیل دو مرکز تخصصی شامل انجمن و نیز مرکز تحقیقات بیهوشی در چشم پزشکی ، در آینده نزدیک شاهد توسعه و شکوفایی بیشتر این رشته باشیم .

وی با یاد آوری اینکه این کنگره از سوی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ( مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد ) ، با همکاری سازمان تامین اجتماعی ، انجمن بیهوشی چشم پزشکی انگلستان ، انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران و نیز انجمن بررسی درد ایران برگزار شده است ، اظهار داشت: برای نخستین بار در کشور است که در قالب برپایی یک کنگره ، دانشگاه ها ، انجمن های صنفی علمی و یک مرکز رفاهی و اجتماعی با یکدیگر به تعامل می پردازند.

وی ادامه داد: در این کنگره پیشرفت های دارویی در زمینه بیهوشی در چشم پزشکی ، پیشرفت در جریان بیهوشی عمومی ، تازه های بی حسی موضعی و ... به متخصصان بیهوشی و چشم پزشکی ارائه می شود.

لازم به ذکر است ، این کنگره تا روز جمعه 19 بهمن ماه در دانشگاه شهید بهشتی تهران به کار خود ادامه می دهد.