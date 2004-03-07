مرتضوي: رسوائي ها درسياست آمريكا پايان ندارد

دكترداريوش مرتضوي كارشناس ارشد روابط بين الملل در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر گفت : اگر جمهوري اسلامي ايران حتي فراتراز تعهدات خود نسبت به آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري نمايد از دامنه اتهامات آمريكا عليه ايران كاسته نخواهد شد.

اين كارشناس ارشد روابط بين الملل تصريح كرد : آمريكا با استفاده از تبليغات سوء رسانه اي درصدد جلب توجه مجامع سياسي ديپلماتيك جهان به سوي خود است تا بتواند با استفاده ازاين جلب اعتماد فشارها را بر جمهوري اسلامي ايران افزايش دهد اما اين بار جامعه سياسي ديپلماتيك با آمريكا همراه نيست. وي افزود روشن شدن سياست دروغ و تزويرآمريكا درقبال سلاحهاي كشتار جمعي درعراق ، پس از مدتي به صورت رسوايي براي حاكمان كاخ سفيد درآمد وسياست اين كشور را در عرصه روابط بين الملل دچار خدشه اي جبران ناپذير ساخت ضمن آنكه آمريكا اكنون در راهرو شوراي حكام آژانس براي تدوين يك سياست جهاني همگون و يكپارچه دچار مشكل شده است و اين مسئله ناشي از سياست موفق و كارآمد دستگاه سياست گذاري و مديريت كارآمد ايران در زمينه كنترل فعاليتهاي هسته اي است .

مرتضوي با انتقاد از سياست دوگانه و تبعيض گونه آمريكا دربرخورد با برنامه هاي هسته اي كشورهاي مختلف گفت : سياست دوگانه آمريكا درقبال برنامه هاي هسته اي رژيم اشغالگر به خوبي مشخص است اسرائيل متاسفانه نه تنها از امضاء پروتكل الحاقي و يا امضاي هر پيماني كه در جهت صلح و ثبات جهاني باشد خودداري مي كند بلكه خطرناكترين تاسيسات هسته اي ديمونا واقع در صحراي نقب را از ديد بازرسان آژانس انرژي اتمي مخفي و گاهي آن را انكار مي كند .

مرتضوي افزود : اسراييل امروزه ساعتي از تجاوز و اعمال تبعيض نژادي دست بر نمي دارد ، سلاحهاي كشتار جمعي اين كشور بزرگترين تهديد براي امنيت منطقه و جهان است و اين در نظر سنجي در اكثريت كشورهاي اروپايي مسجل است اما هيچ گونه فشارعليه اين كشور صورت نمي گيرد اين نشان از چيست؟ زماني مي توان از سياست موفق جهاني و عرف كارآمد ديپلماتيك سخن گفت كه سياست واحدي را درقبال تمام كشورها با يك احترام متقابل داشت نه آنكه هر كشوري را كه داراي سياست مستقل و مخالف با سيستهاي مستبدانه باشد ياغي ، محور شر و امثالهم خطاب كرد .

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران در پايان دادن به برخي فعاليتهاي هسته اي گام مثبت و ارزشمندي برداشت كه مورد تحسين جامعه بين المللي قرار گرفت و آژانس درادامه دادن به گفتگو با مقامات ايراني به دستاوردهاي ارزشمندي دست خواهد يافت.

اين كارشناس ارشد بين الملل تاكيد كرد : با توجه به اين كه ايران با حسن نيت واحترام به صلح و امنيت جهاني وهمچنين احترام گذاشتن به مقررات بين المللي كليه فعاليت هاي هسته اي خود را متوقف كرده است ، لذا اجازه نخواهد داد كه كه در يك نهاد بين المللي كه مي رود به جولانگاه سياستهاي غلط كشوري با افكار استعماري درآيد عليه اش به ناحق تصميمي گرفته شود بنابر اين آژانس بايد با تصميمات مستقل مانع دخالت آمريكا در تصميم گيريهاي شوراي حكام شود.



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