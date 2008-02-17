به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی خانه عکاسان ایران اعلام کرد بنی‌احمد درباره ویژگی نمایشگاه خود گفت: "عکس‌های این نمایشگاه در دو موضوع محرک بصری و محرک احساسی تهیه شده و در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است."

این هنرمند که نخستین عکس آن سال 1345 در رسانه‌های کشور آلمان به چاپ رسیده، درباره مدت زمان تهیه عکس‌های این نمایشگاه گفت: "در این نمایشگاه 50 عکس آبستره و انتزاعی به نمایش درآمده که از سال 83 تا 86 عکاسی شده است."

بنی‌احمد تاکنون در کشورهای مختلف از جمله فرانسه، آلمان و ... اقدام به برگزاری نماشگاه عکس کرده و یکی از عکاسان برجسته ایرانی است که بیش از 40 سال در مطبوعات و خبرگزاری‌های آلمان فعالیت داشته است.

علاقمندان برای دیدن این نمایشگاه می‌توانند تا دوم اسفندماه از ساعت 9 تا 19 به خانه عکاسان ایران در تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه، حوزه هنری مراجعه کنند یا برای دیدن آثار به سایت خانه عکاسان به نشانی www.iranipc.net سر بزنند.