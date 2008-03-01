افزایش 25 درصدی مستمری مددجویان بهزیستی/ تحت پوشش قرار گرفتن 200 هزار پشت نوبتی

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر ابوالحسن فقیه در جمع خبرنگاران در خصوص بیمه مکمل معلولان گفت: انعقاد قرارداد بیمه مکمل معلولان با شرکت آتیه سازان حافظ انجام شده و تا پایان سال تمامی معلولان کارت بیمه مکمل خود را دریافت خواهند کرد.

وی افزود: این بیمه برای دو گروه از معلولان ضایع نخاعی و مابقی معلولان در نظر گرفته شده است و بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ، این افراد باید از حقوق بیمه مکمل و بیمه پایه برخوردار شوند.

رئیس سازمان بهزیستی در خصوص کسری بودجه سازمان تاکید کرد: تا این لحظه 20 میلیارد تومان از کسری های سازمان که فقط برای مستمری مددجویان است پرداخت شده و تا پایان این هفته نیز 10 میلیارد تومان دیگر از کسری ها به استان ها پرداخت خواهد شد و با این حساب در خصوص مستمری مددجویان با کسری مواجه نخواهیم بود.

وی در مورد نحوه پرداخت مستمری مددجویان تحت پوشش گفت: تا کنون از طریق بودجه استانی و ملی مستمری مددجویان پرداخت می شد و این امر باعث شده بود که در برخی استانها با مشکل عدم پرداخت به موقع مستمری ها مواجه شویم به همین دلیل از سال آینده با برنامه ریزیهای به عمل آمده تمامی مستمری ها بصورت ملی پرداخت خواهد شد و دیگر دغدغه ای در استانها بدین منظور نخواهیم داشت و مستمری ها مستقیما از مراکز استانها به حساب مددجویان پرداخت خواهد شد.

فقیه درخصوص افزایش میزان مستمری مددجویان نیز تاکید کرد: در سال آینده حدود 25 درصد به مستمری مددجویان و معلولان تحت پوشش سازمان اضافه خواهد شد و بسیاری از افرادی که نزدیک به 10 سال پشت نوبت دریافت خدمات بوده اند نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینکه در سال آینده فعالیت سازمان بهزیستی در ارتباط با مددجویان حمایت صرف نخواهد بود و سیاست توانمندسازی اصل قرار می گیرد ، اظهار داشت: در سال آینده با افزایش 176 میلیارد تومان افزایش بودجه ملی سازمان ، اعتبارات بهزیستی 83 درصد خواهد داشت و تمامی این اعتبار صرف ارائه خدمات به مددجویان می شود.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: در حال حاضر 56 هزار زن سرپرست خانوار ، 150 هزار معلول نیازمند و 200 هزار معلول نیازمند خدمات توانبخشی ، پشت نوبت سازمان بهزیستی قرار دارند که در سال آینده تمامی زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند در مرحله اول تحت پوشش قرار می گیرند و در صورت افزایش اعتبارات نیز مابقی پشت نوبتی ها از خدمات برخوردار خواهد شد.

وی در خصوص قانون 3 درصد اشتغال معلولان در دستگاه های دولتی نیز افزود: از مرداد سال 85 تا شهریور ماه سال 86 ، 554 معلول جذب دستگاه های دولتی شده اند .

فقیه در خصوص فعالیت بنگاه های زودبازده در جهت اشتغال مددجویان نیز گفت: از ابتدای سال تا پایان بهمن ، 26 هزار و 811 نفر از مددجویان وام بنگاه های کوچک زودبازده استفاده کرده اند و بیش از 5 هزار نفر نیز از آموزش های فنی و حرفه ای برخوردار شده اند.

وی در خصوص پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تاکید کرد: سقف این وام 10 میلیون تومان است که تاکنون طی سال جاری 8 هزار نفر از این سهم بیمه برخوردار شده اند.

رئیس سازمان بهزیستی در خصوص استخدام 2 هزار نابینا در 4 وزارتخانه گفت: در حال حاضر بسیاری از اقدامات لازم در این زمینه انجام شده و در حال تطابق شغل با تحصیلات نابینایان هستیم، براسسا برنامه ریزیهای به عمل آمده این افراد از سال 87 مشغول به کار خواهند شد و تاکنون نیز سازمان تامین اجتماعی پیشرو ترین سازمان در جهت انجام اقدامات لازم برای استخدام نابینایان بوده است.

فقیه در مورد راه اندازی مراکز مداخله در بحران گفت: تاکنون در تمام استان ها مراکز مداخله در بحران ایجاد شده و همچنین خط 123 اورژانس نیز در 17 استان مشغول ارائه خدمات بوده و در مابقی استان ها نیز در حال نصب است.

وی همچنین افزود: بر اساس مصوبه هیئت دولت، قرارداد تحویل 100 دستگاه خودروی ون منعقد شده و تا پایان سال تمامی این دستگاه ها به بهزیستی تحویل داده می شوند.

وی در خصوص اصلاح قانون فرزند خواندگی نیز تصریح کرد: اصلاح این قانون هم اکنون در کمیسیون اصلی دولت در دست بررسی است و به دلیل بحث شرعی و قانونی این امر و این که مشکلی با شورای نگهبان ایجاد نشود، کار با دقت فراوانی پیش می رود.

رئیس سازمان بهزیستی افزود: مصوباتی که ستاد راهبردی ریاست جمهوری درجنوب کرمان به تصویب رسانده در مورد حل مشکلات افراد ساکن در این منطقه بوده است به طوری که قرار شد بهزیستی اقدامات تخصصی انجام دهد و تاکنون نیز 16 مهد کودک، 3 کلینیک مددکاری ، 3 مرکز ترک اعتیاد و 3 مرکز DIC در مناطق جنوب کرمان راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه مشکل فرهنگی مهمترین مسئله منطقه جنوب کرمان است ، گفت: در شهرستان های منوجان، رودبار، قلعه گنج تاکنون بهزیستی تشکیلاتی و اداراتی نداشت و در همین شش ماه اخیر 3 اداره در این شهرستان ها ایجاد شده است.

فقیه در مورد تعرفه های مراکز بهزیستی نیز اظهار داشت: در سال جاری تعرفه گذاری مراکز سازمان بهزیستی به بهزیستی استان ها واگذار شده به طوری که با این روش بسیاری از مشکلات سازمان برطرف و نظارت قوی تر انجام خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی خاطر نشان کرد: بر اساس این امر 30 مهد کودک متخلف در استان تهران و همچنین 100 مهد کودک متخلف در عدم رعایت تعرفه های اعلام شده در سراسر کشور شناسایی و جریمه شدند.

وی در خصوص سهام عدالت گفت: تاکنون 917 هزار نفر از مددجویان سهام عدالت دریافت کردند و در یک نوبت نیز مددجویان به ازای هر نفر سود 40 هزار تومانی دریافت کرده اند همچنین امسال نیز با هماهنگی سازمان خصوصی سازی 280 هزار نفر دیگر سهام عدالت دریافت خواهند کرد.

فقیه در خصوص یارانه مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی گفت: در سال جاری 50 میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته و افزایش یارانه مراکز براساس مصوبه هیات دولت است بطوریکه امسال دراین زمینه با افزایش 30 درصدی مواجه بودیم.

وی ادامه داد: پرداخت مابه التفاوت یارانه مراکز نیز از ابتدای سال جاری محاسبه و تا پایان اسفند ماه به تمامی مراکز پرداخت می شود.

وی درمورد فعالیت مراکز خیریه نیز خاطر نشان کرد: براساس ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت ، مجوز موسسات خیریه باید توسط بهزیستی صادر شود و تا کنون نیز 2 هزار مجوز صادر شده است .

وی گفت: این مراکز تحت نظارت سازمان بهزیستی هستند و چنانچه مرکزی بدون مجوز فعالیت کند ، براساس قانون مانع فعالیت آنها خواهیم شد. مردم نیز باید کمکهای خود را به موسسات خیریه ای ارائه دهند که دارای مجوز از سازمان بهزیستی باشد.

رئیس سازمان بهزیستی در خصوص آسیبهای اجتماعی نیز گفت: مشکلی که در بحث آسیبهای اجتماعی وجود دارد این است که متولی مشخص و قانونی در این زمینه مشخص نشده است و معلوم نشده کدام سازمان و یا نهاد در این زمینه باید اقدام کند فقط در مورد کودکان خیابانی آئین نامه هئیت دولت وجود دارد اما در سایر مسائل اجتماعی با خلاء قانونی روبرو هستیم.

فقیه در مورد معتادان پاک شده نیز گفت: حمایت اجتماعی از این افراد پیشنهاد سازمان بهزیستی بوده که این امرجزء سیاستهای کلی نظام به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

وی ادامه داد: ارائه خدمات و حمایت از معتادان پاک شده را از منابع خود آغاز کرده ایم اما قطعا اعتبارات ما در این زمینه محدود است . در سال جاری 10 درصد از بنها به معتادان پاک شده تعلق گرفت و همچنین به خانواده این افراد نیز کمکهای موردی صورت گرفت و این افراد از آموزشهای فنی و حرفه ای برخوردار شدند.

وی درمورد گروههای همیار زنان سرپرست خانوار گفت: در سال جاری برای تامین مکان 100 گروه همیار زنان سرپرست خانوار از 5 تا 10 میلیون تومان کمک صورت گرفت.

رئیس سازمان بهزیستی در مورد انحلال بهزیست بنیاد نیز افزود: 13 شرکت زیر مجموعه بهزیسیت بنیاد تا کنون منحل شده است و تنها شرکت بهزیسیت کار که اقدامات خدماتی برای معلولان انجام می دهد ، هم اکنون درحال فعالیت است.