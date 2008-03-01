حجت الاسلام روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، اظهارات آن دسته از اصلاح طلبان که می گویند انتخابات مجلس هشتم رقابتی نیست را رد کرد و گفت: صلاحیت بسیاری از شخصیت های بزرگ جریان رقیب اصولگرایان که هیچ مشکل و مسئله ای نداشتند، تایید شده و قطعا این افراد فعالانه در صحنه حضور خواهند یافت.

وی افزود: برخی افراد وابسته به جریان موسوم به اصلاح طلب ، پیش دستی و پیش داوری می کنند تا اگر این جریان سیاسی در انتخابات 24 اسفند شکست خورد، این عدم توفیق را به گردن عدم رقابت بیندازند.

خبرنگار مهر از این نامزد جبهه متحد اصولگرایان درخصوص آثار ارائه لیست های متعدد انتخابات از سوی گروه های اصولگرا سئوال کرد که حسینیان پاسخ داد: هر چه لیست های احتمالی جبهه متحد اصولگرا متعدد شود ، آرا نیز تقسیم می شود و با تقسیم آرای اصولگرایان امکان دارد مخالفین این جریان سیاسی رای بیشتری آورند و این مسئله زمینه ساز شکست نیروهای انقلابی و ارزش گرا شود.

حسینیان بر همین اساس از همه احزاب وگروه هایی که خود را اصولگرا می دانند، خواست که اجازه دهند وحدت این جریان حفظ شود و باعث خرق اجماع این جبهه که اکنون فهرست خوبی با در نظر گرفتن شرایط و ظرفیت های موجود در این جریان ارائه شده، نشوند.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی درباره پیش بینی او از موفقیت خود در کسب آرای مردم در انتخابات مجلس هشتم، گفت: کسی جز خداوند متعال از غیب خبر ندارد.

این نامزد اصولگرای مجلس هشتم صرفا به ابراز امیدواری نسبت به ورود مجموعه ای متعهد به انقلاب، نظام و رهبری و برخوردار از روحیه خدمتگزاری به کشور و ملت به خانه ملت بسنده کرد.