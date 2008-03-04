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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۵۰

بازیگران مجموعه "داداشی" انتخاب شدند

چهار بازیگر مجموعه تلویزیونی "داداشی" که به کارگردانی عبدالحسین برزیده برای شبکه دو سیما تولید می‌شود، انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به تهیه‌کنندگی محمدعلی اسلامی برای گروه فیلم و سریال شبکه دو تولید می‌شود و تاکنون حضور ثریا قاسمی، مهران رجبی، حسین یاری و نفیسه روشن برای بازی در آن قطعی شده است. فیلمنامه را هم علی‌اکبر محلوجیان نوشته است.

داستان مجموعه "داداشی" درباره خانواده‌ای است که پدرشان فوت می‌کند و پسر بزرگتر خانواده که او را داداشی صدا می‌کنند، مسئولیت خانواده را به عهده می گیرد و ... در این پروژه سیدابوالقاسم حسینی مدیر تولید، حسن نجاریان دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، مرجان گلزار طراح صحنه و لباس، ناصر محمودکلایه مدیر تصویربرداری و محمد قومی طراح گریم همکاری می‌کنند.

کد مطلب 649566

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