بازیگران مجموعه "داداشی" انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به تهیهکنندگی محمدعلی اسلامی برای گروه فیلم و سریال شبکه دو تولید میشود و تاکنون حضور ثریا قاسمی، مهران رجبی، حسین یاری و نفیسه روشن برای بازی در آن قطعی شده است. فیلمنامه را هم علیاکبر محلوجیان نوشته است.
داستان مجموعه "داداشی" درباره خانوادهای است که پدرشان فوت میکند و پسر بزرگتر خانواده که او را داداشی صدا میکنند، مسئولیت خانواده را به عهده می گیرد و ... در این پروژه سیدابوالقاسم حسینی مدیر تولید، حسن نجاریان دستیار اول کارگردان و برنامهریز، مرجان گلزار طراح صحنه و لباس، ناصر محمودکلایه مدیر تصویربرداری و محمد قومی طراح گریم همکاری میکنند.
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