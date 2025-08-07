به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام رسمی فدراسیون جهانی کاراته، پنج نماینده از کشورمان موفق به کسب سهمیه رقابتهای قهرمانی جهان شدهاند که نام «مرتضی نعمتی» از استان قم نیز در میان آنها قرار دارد.
نعمتی با عملکرد موفق خود در رقابتهای اخیر، در وزن ۷۵- کیلوگرم، سهمیه قارهای این رویداد مهم را کسب کرده و بهعنوان یکی از ارکان تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران، نماینده استان قم در مسابقات جهانی خواهد بود.
رقابتهای قهرمانی کاراته جهان از ششم تا دهم آذرماه سال جاری ۲۷ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ در شهر قاهره، پایتخت مصر برگزار خواهد شد.
