  1. استانها
  2. قم
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

کاراته‌کای قمی سهمیه مسابقات جهانی ۲۰۲۵ را کسب کرد

کاراته‌کای قمی سهمیه مسابقات جهانی ۲۰۲۵ را کسب کرد

قم- مرتضی نعمتی، کاراته‌کای وزن ۷۵- کیلوگرم تیم ملی، با کسب سهمیه قاره‌ای، جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در مصر را به‌دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام رسمی فدراسیون جهانی کاراته، پنج نماینده از کشورمان موفق به کسب سهمیه رقابت‌های قهرمانی جهان شده‌اند که نام «مرتضی نعمتی» از استان قم نیز در میان آن‌ها قرار دارد.

نعمتی با عملکرد موفق خود در رقابت‌های اخیر، در وزن ۷۵- کیلوگرم، سهمیه قاره‌ای این رویداد مهم را کسب کرده و به‌عنوان یکی از ارکان تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران، نماینده استان قم در مسابقات جهانی خواهد بود.

رقابت‌های قهرمانی کاراته جهان از ششم تا دهم آذرماه سال جاری ۲۷ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ در شهر قاهره، پایتخت مصر برگزار خواهد شد.

کد خبر 6553201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها