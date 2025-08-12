به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن سالاری، رئیس هیئت جودوی استان قم، عصر سه شنبه با اشاره به اعزام دو جودوکار برجسته این استان به اردوی آمادهسازی تیمهای ملی اظهار کرد: محمدامین اشرفی و ابوالفضل محبی به نمایندگی از استان قم در تیمهای ملی بزرگسالان و جوانان حضور خواهند یافت.
وی افزود: این اردو به مدت ۱۴ روز در شهر باکو برگزار میشود و فرصتی ارزشمند برای آمادهسازی این ورزشکاران در آستانه رقابتهای مهم بینالمللی است.
سالاری با اشاره به هدایت این اردو توسط مربیان نامآشنای ملی گفت: سرمربی تیم ملی بزرگسالان، رشاد ممدوف، و سرمربی تیم ملی جوانان، ایوب رستمی، هدایت این دوره تمرینی را بر عهده دارند که اهمیت بالای آن را نشان میدهد.
رئیس هیئت جودوی قم به افتخارات ملیپوشان قمی نیز اشاره کرد و گفت: ابوالفضل محبی در وزن ۹۰ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره مسابقات آسیایی سال گذشته شده است و محمدامین اشرفی در وزن ۸۱ کیلوگرم دارای مدال برنز مسابقات آسیایی نوجوانان و برنز المپیک جهانی دانشآموزی است.
وی تأکید کرد: پس از این اردو، این ورزشکاران در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در اندونزی و همچنین رقابتهای کشورهای اسلامی در ریاض شرکت خواهند کرد.
سالاری در پایان با بیان آمادگی هیئت جودوی قم برای حمایت کامل از این ورزشکاران اظهار داشت: اعزام چنین استعدادهایی به تیمهای ملی مایه افتخار استان است و انگیزهبخش دیگر جوانان مستعد خواهد بود. هیئت جودوی قم مصمم است با تقویت برنامههای استعدادیابی، درخشش جودوکاران قمی را در عرصههای بینالمللی ارتقا دهد.
