حضور تاریخی سه نماینده قم در ترکیب تیم ملی تیراندازی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد متقیاننژاد، رئیس هیئت تیراندازی استان قم، با اعلام حضور سه نماینده قمی در ترکیب تیمهای ملی تیراندازی ایران گفت: این اتفاق نقطه عطفی در تاریخ ورزش تیراندازی استان است و نشاندهنده رشد کیفی و کمی این رشته در قم به شمار میآید.
وی افزود: شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا از ۲۵ مرداد تا ۸ شهریور در شهر شیمکنت قزاقستان برگزار میشود و افتخار بزرگی است که سه چهره شاخص از قم در رشتههای مختلف تیراندازی پرچمدار کشورمان باشند؛ این حضور نه تنها برای استان، بلکه برای جامعه تیراندازی ایران امیدبخش است.
متقیاننژاد نمایندگان قم در این دوره را معرفی کرد: علی افسری به عنوان سرمربی تیم ملی اهداف پروازی، هادی غرباقی در رشته تفنگ بادی بزرگسالان و محمدمهدی چوبین در تپانچه بادی نوجوانان، که هر سه حاصل سالها تلاش در حوزه استعدادیابی و آموزش هستند و الگویی برای جوانان علاقهمند به این رشته محسوب میشوند.
رئیس هیئت تیراندازی قم تصریح کرد: این مسابقات با حضور ۷۳۳ تیرانداز از ۲۸ کشور آسیایی در سه رده سنی و رشتههای متنوع برگزار میشود که رقابتی سنگین پیشروی ورزشکاران ما قرار خواهد داد.
وی در پایان با تأکید بر نقش همکاری دستگاههای ورزشی و حمایت مسئولان گفت: امیدواریم این موفقیت آغازگر درخشش بیشتر تیراندازان قمی در عرصههای بینالمللی باشد و قم به یکی از قطبهای تیراندازی کشور تبدیل شود.
