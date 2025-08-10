طلای بوکس آسیا بر گردن قهرمان قمی

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده استان قم در رقابت‌های بوکس قهرمانی آسیا پس از برتری قاطع برابر حریفان اماراتی و تایلندی، در فینال مقابل بوکسور قدرتمند قزاقستان به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی و مدال طلای آسیا را کسب کرد.

حسن سلطانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، در پیامی این موفقیت را به علی چهرقانی، جامعه ورزش استان و خانواده بزرگ بوکس قم تبریک گفت و اظهار داشت: این افتخار بزرگ نتیجه سال‌ها تلاش، پشتکار و همکاری مربی سازنده رضا کاظم‌پور و مجموعه زحمت‌کش ورزش استان است که نشان دادند قمی‌ها شایسته بهترین‌ها هستند.

وی از همه ورزشکاران، مربیان، داوران و دست‌اندرکاران ورزش استان خواست با انگیزه و همدلی، مسیر رشد و اعتلای ورزش قم را ادامه دهند و افزود: موفقیت چهرقانی سرآغاز فصل تازه‌ای در تاریخ بوکس استان خواهد بود.