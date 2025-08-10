  1. استانها
  2. قم
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰

طلای بوکس آسیا بر گردن قهرمان قمی

طلای بوکس آسیا بر گردن قهرمان قمی

قم- «علی چهرقانی» بوکسور وزن ۶۰ کیلوگرم استان قم با پیروزی در دیدار پایانی مسابقات بوکس قهرمانی آسیا، مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده استان قم در رقابت‌های بوکس قهرمانی آسیا پس از برتری قاطع برابر حریفان اماراتی و تایلندی، در فینال مقابل بوکسور قدرتمند قزاقستان به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی و مدال طلای آسیا را کسب کرد.

حسن سلطانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، در پیامی این موفقیت را به علی چهرقانی، جامعه ورزش استان و خانواده بزرگ بوکس قم تبریک گفت و اظهار داشت: این افتخار بزرگ نتیجه سال‌ها تلاش، پشتکار و همکاری مربی سازنده رضا کاظم‌پور و مجموعه زحمت‌کش ورزش استان است که نشان دادند قمی‌ها شایسته بهترین‌ها هستند.

وی از همه ورزشکاران، مربیان، داوران و دست‌اندرکاران ورزش استان خواست با انگیزه و همدلی، مسیر رشد و اعتلای ورزش قم را ادامه دهند و افزود: موفقیت چهرقانی سرآغاز فصل تازه‌ای در تاریخ بوکس استان خواهد بود.

کد خبر 6556410

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها