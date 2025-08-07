اصلاح شبکه توزیع آب کهگیلویه و بویراحمد نیازمند ۱۱ هزار میلیارد تومان

رضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فرسودگی شبکه و بروز نوسانات شدید در تأسیسات و شبکه توزیع کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این وضعیت ناشی از عمر بالای شبکه است و نیازمند انجام مهندسی مجدد و مطالعات جامع است.

وی ادامه داد: اجرای طرح زونبندی شبکه با هدف کاهش شکستگی‌ها و بهبود مدیریت شبکه توزیع به خصوص در شهرهایی مانند یاسوج از ضروریات است.

مدیرعامل شرکت آبفا کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اصلاح شبکه فرسوده و رفع شکستگی‌ها در سطح استان به اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

وی تاکید کرد: در سال گذشته بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ مورد رفع شکستگی شبکه توزیع آب انجام شده که نشان دهنده حجم بالای اقدامات تعمیراتی مورد نیاز است.

رضایی همچنین با اشاره به عملیات بهسازی در سرچشمه‌های آبشار و آب نهر یاسوج، گفت: این اقدامات تا حد قابل قبولی توانسته اثرات تنش آبی را کاهش و به پایداری تأمین آب شهر یاسوج کمک کند.