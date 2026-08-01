قشقاوی: ترتیبات ایرانی برای عبور از تنگه هرمز تنها گزینه روی میز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی، نوشت: «آنها در رسانهها از تشدید تنش سخن میگویند در حالی که از طریق کانالهای موجود، خواهان مذاکره هستند. آنها نمیتوانند جمهوری اسلامی ایران را فریب دهند. چه با تشدید تنش و چه با مذاکره، ترتیبات ایرانی برای عبور از تنگه هرمز، تنها گزینه روی میز است.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: چه با تشدید تنش و چه با مذاکره، ترتیبات ایرانی برای عبور از تنگه هرمز، تنها گزینه روی میز است.
کد مطلب 6905388
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