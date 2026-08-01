اختصاص پژوهانه وزارت علوم به ۵ آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مسعود صبایی ضمن بیان این مطلب با اشاره به اختصاص پژوهانه معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پنج آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اظهار کرد: این پژوهانه بر اساس امتیاز پژوهشی گرنت اعضای هیأت علمی تا پایان سال ۱۴۰۴ اختصاص یافته و پنج آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه مشمول دریافت این حمایت شده‌اند.

وی افزود: «آزمایشگاه تحقیقاتی سامانه انتقال انعطاف‌پذیر جریان متناوب (FACTS)» به سرپرستی گئورک باباملک قره‌پتیان از دانشکده مهندسی برق، «آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دارویی» به سرپرستی مجید عبدوس از دانشکده شیمی، «آزمایشگاه تحقیقاتی تکنولوژی و دوام بتن» به سرپرستی فرامرز مودی از دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، «آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز حرارتی» به سرپرستی محمد کریمی از دانشکده مهندسی نساجی و «آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش زبان طبیعی» به سرپرستی سعیده ممتازی از دانشکده مهندسی کامپیوتر، پنج آزمایشگاه مشمول دریافت این پژوهانه هستند.

صبایی با تشریح ظرفیت‌های آزمایشگاه‌های مشمول این حمایت گفت: آزمایشگاه تحقیقاتی سامانه انتقال انعطاف‌پذیر جریان متناوب (FACTS) در سال ۱۳۸۶ تأسیس شد و با گسترش موضوعات تحقیقاتی، آزمایشگاه سیمولاتور بلادرنگ سیستم قدرت نیز در سال ۱۳۹۰ در جوار آن راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: سامانه‌های FACTS مبتنی بر الکترونیک قدرت هستند و با استفاده از تجهیزات استاتیک، قابلیت انتقال توان و کنترل‌پذیری شبکه را افزایش می‌دهند. این تجهیزات در شبکه‌های انتقال جریان متناوب برای افزایش انتقال توان و بهبود پایداری ولتاژ، پایداری گذرا، تنظیم ولتاژ، قابلیت اطمینان و محدودیت‌های حرارتی شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: آزمایشگاه FACTS و آزمایشگاه سیمولاتور بلادرنگ سیستم قدرت، تحقیقات بنیادی و کاربردی در حوزه‌هایی همچون پایش تجهیزات از جمله ترانسفورمرهای قدرت، ریزشبکه‌ها و شبکه‌های هوشمند انجام می‌دهند و فارغ‌التحصیلان این آزمایشگاه‌ها نیز موفق به کسب جوایز متعدد در حوزه رساله‌های دکتری، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و پروژه‌های کارشناسی شده‌اند.

صبایی در ادامه درباره آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دارویی گفت: این آزمایشگاه از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده و در حوزه‌هایی همچون دارورسانی، سنتز داروها و نانوکامپوزیت‌های دارورسان فعالیت می‌کند. تاکنون مقالات متعددی از فعالیت‌های این آزمایشگاه در مجلات معتبر بین‌المللی منتشر شده و چندین پروژه تحقیقاتی نیز با شرکت‌های دانش‌بنیان به انجام رسیده که به تولید محصول و دستیابی به دانش فنی منجر شده است.

وی افزود: در این آزمایشگاه سنتز مواد دارویی و نانوکامپوزیت‌های پلیمری انجام می‌شود و پس از آن، مشخصه‌یابی و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی، آزمون‌های سمیت و در صورت امکان بررسی دارورسانی روی موجودات زنده از جمله موش و خرگوش صورت می‌گیرد. همچنین سنتز و استانداردسازی مواد آرایشی و بهداشتی نیز در این آزمایشگاه انجام می‌شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به ظرفیت‌های آزمایشگاه تحقیقاتی تکنولوژی و دوام بتن اظهار کرد: مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن با موافقت اصولی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را آغاز کرده و از سال ۱۳۸۶ با اخذ موافقت قطعی، فعالیت خود را در دو گروه تکنولوژی بتن و دوام بتن ادامه داده است.

به گفته وی، شیمی مصالح، بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن، دوام بتن در محیط‌های خورنده، بتن‌های خاص از جمله بتن‌های خودمتراکم و نفوذناپذیر، نانوفناوری در بتن، ارزیابی سازه‌های بتنی و ارائه طرح‌های تقویت و تعمیر سازه‌های آسیب‌دیده، شناخت مصالح به‌ویژه پوزولان‌های طبیعی و مصنوعی و همکاری‌های تحقیقاتی با مؤسسات و مراکز پژوهشی داخلی و خارجی از جمله محورهای فعالیت این مجموعه است.

صبایی ادامه داد: این آزمایشگاه در جهت‌دهی پروژه‌های تحقیقاتی حوزه بتن برای رفع نیازهای کشور با همکاری صنعت، اجرای پروژه‌های مشترک با مراکز داخلی، انتقال دانش و فناوری‌های نوین در حوزه بتن و برگزاری سخنرانی‌ها، کارگاه‌های تخصصی و سمینارهای علمی نقش دارد.

وی درباره آزمایشگاه تحقیقاتی آنالیز حرارتی نیزنیز گفت: این آزمایشگاه به مطالعه رفتار ساختاری، حرارتی و مکانیکی مواد پلیمری و کامپوزیتی با تأکید بر کاربردهای مرتبط با فناوری غشا اختصاص دارد و با بهره‌گیری از تجهیزاتی همچون آنالیز مکانیکی دینامیکی (DMA)، کالریمتری روبشی تفاضلی (DSC) و آنالیز گرماوزنی (TGA)، امکان ارزیابی خواص ویسکوالاستیک، گذارهای حرارتی، پایداری حرارتی و رفتار تخریبی مواد را فراهم می‌کند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: تمرکز اصلی فعالیت‌های پژوهشی این آزمایشگاه بر بررسی ارتباط میان ساختار، دینامیک مولکولی و عملکرد مواد پلیمری است و از جمله حوزه‌های تحقیقاتی آن می‌توان به ارزیابی غشاهای پلیمری مورد استفاده در فرآیندهای تصفیه پساب نساجی، الیاف توخالی و غشاهای لایه نازک کامپوزیتی (TFC) اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: ساختار و خواص انواع الیاف پلیمری از جمله الیاف نساجی، نخ تایر و سایر محصولات مهندسی پلیمر نیز در این آزمایشگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و این مجموعه با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تحقیقات بنیادی و کاربردی، از توسعه دانش فنی، طراحی مواد پیشرفته و حل مسائل پژوهشی و صنعتی در حوزه فناوری غشا، مهندسی پلیمر و صنایع نساجی حمایت می‌کند.

صبایی در ادامه با اشاره به آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این آزمایشگاه زیرمجموعه گروه هوش مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر است و از سال ۱۳۹۵ با هدف پیشبرد تحقیقات لبه فناوری در حوزه هوش مصنوعی و پردازش زبان فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی اظهار کرد: تمرکز اصلی و راهبردی این آزمایشگاه در حال حاضر بر توسعه رویکردهای نوآورانه در یادگیری عمیق و مدل‌های زبانی بزرگ برای پردازش و تولید خودکار متن است و فعالیت‌های آن طیف گسترده‌ای از موضوعات بنیادی در مدل‌های زبانی بزرگ از جمله فشرده‌سازی مدل‌ها، بهبود استدلال، رفع توهم و سوگیری و مقاوم‌سازی مدل‌ها در برابر حملات خصمانه را دربرمی‌گیرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: در کنار این فعالیت‌ها، کاربردهایی همچون سیستم‌های پرسش و پاسخ، بازیابی و استخراج اطلاعات، سیستم‌های مکالمه‌محور و خلاصه‌سازی نیز در این آزمایشگاه دنبال می‌شود.

وی توسعه منابع زبانی برای زبان فارسی را یکی از رسالت‌های اصلی آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی عنوان کرد و گفت: این آزمایشگاه علاوه بر توسعه منابع زبانی متعدد برای استفاده پژوهشگران، به ارزیابی مدل‌های زبانی بزرگ فارسی نیز پرداخته است.

صبایی افزود: آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در همین راستا موفق به دریافت گواهی‌نامه «آزمایشگاه ارزیابی محصولات و خدمات پایه هوش مصنوعی» از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده و با همکاری صنعت تاکنون دو نسخه از لیدربورد جامع ارزیابی مدل‌های زبانی فارسی را ارائه کرده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش فعال این آزمایشگاه در ارزیابی و توسعه زیست‌بوم مدل‌های زبانی فارسی است.

وی در پایان تأکید کرد: حمایت از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی شاخص و تقویت زیرساخت‌های پژوهشی، زمینه را برای توسعه تحقیقات مسئله‌محور، ایجاد هسته‌های فناور، ارتباط مؤثرتر دانشگاه با صنعت و تبدیل دستاوردهای علمی به محصولات و دانش فنی فراهم می‌کند و دانشگاه صنعتی امیرکبیر این مسیر را با جدیت دنبال خواهد کرد.