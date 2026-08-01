ورود بیش از ۴۴۰ هزار زائر ایرانی از مرزهای خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با نزدیک شدن به ایام اربعین روند بازگشت زائران به کشور سرعت گرفته است، اظهار کرد: از ۲۵ تیر تا نهم مردادماه یک میلیون و ۴۲۸ هزار و ۳۴۴ تردد در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه ثبت شده است.

وی افزود: همه تیم‌های عملیاتی مستقر در پایانه‌های مرزی برای تسهیل تردد و مدیریت موج بازگشت زائران در آماده‌باش کامل هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با تفکیک آمار تردد زائران ایرانی در مرزهای استان گفت: از ابتدای طرح اربعین تا نهم مردادماه ۴۴۰ هزار و ۳۰۲ زائر ایرانی از طریق پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه وارد کشور شده‌اند و ۸۴۴ هزار و ۲۰۵ زائر ایرانی نیز از همین مرزها به سمت عراق خارج شده‌اند.

خسروی ادامه داد: در همین بازه زمانی ۳۴ هزار و ۷۷ مسافر خارجی از پایانه‌های مرزی استان وارد کشور شده‌اند و ۱۰۹ هزار و ۷۶۰ مسافر خارجی نیز از مرزهای شلمچه و چذابه خارج شده‌اند.

وی بیان کرد: تمام تلاش مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان بر این است که بازگشت زائران با کمترین دغدغه و در بستری ایمن انجام شود و خدمات‌رسانی در پایانه‌های مرزی با قوت ادامه دارد.