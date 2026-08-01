لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی تازه‌ترین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا پایان هفته جاری، آسمان استان اصفهان در بیشتر ساعات صاف خواهد بود و در برخی مقاطع، افزایش ابر به صورت قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر و شب، گاهی وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان رخ می‌دهد که در مناطق شرقی و شمالی، و با شدت کمتر در مناطق مرکزی، می‌تواند موجب خیزش گردوخاک محلی، کاهش دید و افت کیفیت هوا شود.

کارشناس هواشناسی اصفهان با اشاره به روند دما در روزهای پیش رو تصریح کرد: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت و شرایط دمایی استان در محدوده فعلی باقی می‌ماند.

امینی ادامه داد: بر این اساس، برای شهر اصفهان بیشینه دمای ۳۶ درجه و کمینه ۲۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین درباره نقاط گرم و خنک استان گفت: کاشان، آران و بیدگل و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان خواهند بود و در مقابل، داران و عسگران با کمینه دمای ۱۴ درجه، خنک‌ترین مناطق اصفهان در شبانه‌روز آینده هستند.

کارشناس هواشناسی اصفهان در پایان با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، بر لزوم احتیاط شهروندان، به‌ویژه در مناطق در معرض گردوخاک، تأکید کرد.