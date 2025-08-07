۳ شهید و زخمی در تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در تجاوز شب گذشته رژیم صهیونیستی به شهرک «دیر سریان» در شهرستان «مرجعیون» در جنوب لبنان یک نفر به شهادت رسید و دو نفر هم مجروح شدند.

این وزارتخانه ضمن اعلام این خبر افزود که شخص به شهادت رسیده، تابعیت سوری داشته است.

این خبر در حالی است که منابع محلی چهارشنبه شب اعلام کردند که یک حمله هوایی از سوی اسرائیل اطراف شهرک زوطر الشرقیة در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

رادیوی ارتش اسرائیل نیز تأیید کرد که ارتش این رژیم موج جدیدی از حملات هوایی را در جنوب لبنان آغاز کرده است.

این حملات در ادامه سیاست تجاوزکارانه اسرائیل به خاک لبنان انجام شده و نگرانی‌ها درباره افزایش تنش و درگیری گسترده‌تر را افزایش داده است.