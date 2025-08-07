  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱:۵۳

شهادت عضو کمیته مرکزی «جبهه ملی برای آزادی فلسطین» در لبنان

شهادت عضو کمیته مرکزی «جبهه ملی برای آزادی فلسطین» در لبنان

جبهه مردمی برای آزادی فلسطین از شهادت یکی از اعضای کمیته مرکزی خود در لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، یک مسئول در جبهه ملی برای آزادی فلسطین گفت که «ابوخلیل وشاح» عضو کمیته مرکزی این جبهه و همراهش در لبنان ترور شدند و به شهادت رسیدند.

ارتش رژیم صهیونیستی اخیراً موج جدیدی از حملات هوایی را در جنوب لبنان آغاز کرده است. این حملات در ادامه سیاست تجاوزکارانه رژیم اسرائیل به خاک لبنان انجام شده و نگرانی‌ها درباره افزایش تنش و درگیری گسترده‌تر را افزایش داده است.

وزارت بهداشت لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که در تجاوز شب گذشته رژیم صهیونیستی به شهرک «دیر سریان» در شهرستان «مرجعیون» در جنوب لبنان یک نفر به شهادت رسید و دو نفر هم مجروح شدند.

این وزارتخانه ضمن اعلام این خبر افزود که این شهید، تابعیت سوری داشته است.

این خبر در حالی است که منابع محلی چهارشنبه شب اعلام کردند که یک حمله هوایی از سوی اسرائیل اطراف شهرک زوطر الشرقیة در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

