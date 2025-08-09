  1. بین الملل
  غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳

تداوم تحرکات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی علیه لبنان

تحرکات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی علیه لبنان ادامه دارد و منابع لبنانی از پرواز هواپیماهای جاسوسی اسرائیلی بر فراز مناطق حاصبیا، العرقوب و مزارع شبعا و برخی منابع دیگر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از پرواز هواپیمای جاسوسی اسرائیلی از نوع ام کی بر فراز مناطق حاصبیا، العرقوب و مزارع شبعا و برخی منابع دیگر خبر دادند.

همچنین پهپادهای اسرائیلی بر فراز ارتفاعات جبل الشیخ در دشت بقاع و نیز فراز اراضی سوری و ارتفاعات جولان به ویژه مناطقی که نظامیان اسرائیلی در آن هستند به پرواز درآمدند.

منابع لبنانی همچنین از تحرکات اسرائیلی در نزدیک شبعا نیز خبر دادند.

گفتنی است که از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ده‌ها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده است.

