به گزارش خبرگزاری مهر، فادی مکی وزیر توسعه اداری لبنان در گفتگو با المیادین تاکید کرد: نشست امروز کابینه بدون تکمیل روند سیاسی در راستای منافع عمومی عمل نخواهد کرد.

وی اضافه کرد: در صورت عدم مشارکت وزرای وابسته به جنبش امل و حزب الله لبنان در این نشست، این روند در راستای منافع عمومی نیست.

مکی تصریح کرد: من هرگز نمی‌توانم تحمل کنم که تصمیمات سرنوشت ساز در این حد و اندازه بدون حضور وزرای شیعه اتخاذ شود.

لازم به ذکر است که روز گذشته حزب الله لبنان در بیانیه‌ای به تصمیم دولت لبنان علیه سلاح مقاومت واکنش نشان داد.

در بیانیه حزب الله لبنان آمده است: دولت نواف سلام با اتخاذ تصمیمی مبنی بر خلع سلاح لبنان از سلاح‌های مقاومت علیه دشمن اسرائیلی، اشتباه بزرگی مرتکب شد که منجر به تضعیف توانایی‌ها و موضع لبنان در مواجهه با تجاوز مداوم اسرائیلی-آمریکایی علیه آن می‌شود و برای اسرائیل چیزی را به ارمغان می‌آورد که در تجاوز خود به لبنان به آن دست نیافته بود، تجاوزی که ما با نبرد «اولی الباس» با آن مقابله کردیم و منجر به توافقی شد که اسرائیل را ملزم به توقف تجاوز و خروج از لبنان می‌کرد.

حزب الله بیان کرد: این تصمیم نقض آشکار منشور و نقض بیانیه وزارتی دولت است زیرا در بند پنجم آن آمده است که دولت متعهد است مطابق با سند وفاق ملی مصوب طائف تمام اقدامات لازم را برای آزادسازی تمام سرزمین‌های اشغالی لبنان از لوث اشغالگران اسرائیلی و بسط حاکمیت دولت بر همه اراضی خود با نیروهای خود و استقرار ارتش لبنان در منطقه مرزی که توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده است، به عمل آورد.