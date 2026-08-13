پلیس راه به زائران هشدار داد؛ تأخیر سفر را با سرعت جبران نکنید

سرهنگ شاهزهی در گفتگو با مهر اظهار کرد: با توجه به فاصله قابل توجه بین شهرهای خراسان جنوبی، متأسفانه سرعت خودروها در محورهای استان بالاست و این موضوع یکی از عوامل مؤثر بر شدت تصادفات است.

وی افزود: هرچه سرعت خودرو هنگام وقوع حادثه بیشتر باشد، شدت تصادف و احتمال آسیب‌های جانی نیز افزایش می‌یابد و در برخی حوادث رانندگی شاهد جان‌باختن چندین نفر از سرنشینان یک یا چند خودرو بوده‌ایم.

جانشین پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای استان همزمان با روزهای پایانی ماه صفر و برگشت زائران از مشهد مقدس، از رانندگان خواست قوانین راهنمایی و رانندگی را جدی بگیرند.

شاهزهی ادامه داد: رانندگان و زائران در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس، سرعت مجاز را رعایت کنند و به هیچ عنوان تأخیر ایجادشده در طول مسیر را با افزایش سرعت و رانندگی غیرمجاز جبران نکنند.

وی با اشاره به احتمال افزایش حجم ترافیک در برخی مقاطع محورهای استان گفت: رانندگان در نقاطی که با ترافیک و تراکم خودروها مواجه می‌شوند، از سبقت‌های غیرمجاز پرهیز کرده و با صبر و حوصله مسیر خود را ادامه دهند.

جانشین پلیس راه خراسان جنوبی همچنین خستگی و خواب‌آلودگی را از دیگر عوامل خطرآفرین در سفرهای طولانی دانست و بیان کرد: به دلیل فاصله زیاد بین شهرها و محدود بودن امکانات جاده‌ای در برخی محورها، رانندگان باید زمان سفر خود را مدیریت کنند.

شاهزهی تأکید کرد: رانندگان به محض احساس خستگی، در نخستین پارکینگ، استراحتگاه یا محل امن توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند.

وی در پایان با آرزوی سفری ایمن برای زائران گفت: رعایت سرعت مجاز، پرهیز از سبقت غیرمجاز و توجه به خستگی و خواب‌آلودگی می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث جاده‌ای و حفظ جان مسافران داشته باشد.