توسعه و افزایش ظرفیت اردوگاه امداد و نجات لنگرود در دستور کار است

هادی سلیمی در حاشیه نشست با فرماندار لنگرود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایگاه دیزبن به‌زودی به پایگاه ثابت تبدیل خواهد شد و تلاش داریم تعداد پایگاه‌ها را متناسب با نیاز شهرستان افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین اردوگاه امداد و نجات کشور در لنگرود قرار دارد، افزود: از زحمات نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی قدردانی می‌کنم که نگاه ویژه‌ای به مأموریت‌های امدادی، عملیاتی و پیشگیرانه در استان دارد لذا توسعه و افزایش ظرفیت این اردوگاه را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

سلیمی تاکید کرد: نگاه مجموعه هلال احمر بر توسعه تجهیزات، امکانات و شارژ انبارها است تا بتوانیم ظرفیت لجستیکی خوبی ایجاد کنیم و در مواقع بحران آمادگی لازم را داشته باشیم.

وی درباره بازسازی سایت پروازی در اردوگاه چاف توضیح داد: بازسازی آشیانه بالگرد و ارتقای سایت پروازی در دستور کار قرار دارد و اعتباری حدود هفت میلیارد تومان برای این پروژه تخصیص یافته است.

سلیمی با اشاره به نقش مهم این اردوگاه در خدمات هوایی افزود: در سیل‌های زمستان سال گذشته در رشت، استفاده از بالگرد برای توزیع اقلام و امدادرسانی به مناطق صعب‌العبور و ارتفاعات که خودروهای زمینی قادر به دسترسی نبودند، نقش بسیار مهمی داشت لذا وجود این وسیله پرنده سرعت عملیات‌های امدادی را افزایش داده و از ضرورت‌های حیاتی است.