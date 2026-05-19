  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

ساخت پایگاه امداد و نجات دیزبن لنگرود با مشارکت خیر گیلانی

ساخت پایگاه امداد و نجات دیزبن لنگرود با مشارکت خیر گیلانی

لنگرود- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان از امضای تفاهم‌نامه ساخت پایگاه امداد و نجات دیزبن در شهرستان لنگرود با مشارکت خیر نیک‌اندیش استان خبر داد.

هادی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از امضای تفاهم‌نامه ساخت پایگاه امداد و نجات دیزبن در شهرستان لنگرود با مشارکت سید مهران موسوی، خیر نیک‌اندیش گیلانی خبر داد و گفت: مشارکت خیرین در توسعه زیرساخت‌های امدادی و بشردوستانه، جلوه‌ای زیبا از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نوعدوستی است.

وی با اشاره به اینکه لنگرود از شهرستان‌های پرتردد استان محسوب می‌شود، افزود: این پایگاه که به همت این خیر گرانمایه به ناوگان امدادی استان اضافه می‌شود، گامی بلند در تأمین امنیت و سلامت مسافران و ساکنان این منطقه است.

مدیرعامل هلال‌احمر گیلان ابراز امیدواری کرد با تداوم این مشارکت‌های ارزشمند مردمی، پوشش امدادی استان به سطح مطلوب برسد.

کد مطلب 6834544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها