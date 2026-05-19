ساخت پایگاه امداد و نجات دیزبن لنگرود با مشارکت خیر گیلانی

هادی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از امضای تفاهمنامه ساخت پایگاه امداد و نجات دیزبن در شهرستان لنگرود با مشارکت سید مهران موسوی، خیر نیکاندیش گیلانی خبر داد و گفت: مشارکت خیرین در توسعه زیرساختهای امدادی و بشردوستانه، جلوهای زیبا از مسئولیتپذیری اجتماعی و نوعدوستی است.
وی با اشاره به اینکه لنگرود از شهرستانهای پرتردد استان محسوب میشود، افزود: این پایگاه که به همت این خیر گرانمایه به ناوگان امدادی استان اضافه میشود، گامی بلند در تأمین امنیت و سلامت مسافران و ساکنان این منطقه است.
مدیرعامل هلالاحمر گیلان ابراز امیدواری کرد با تداوم این مشارکتهای ارزشمند مردمی، پوشش امدادی استان به سطح مطلوب برسد.
