به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قلیزاده با اشاره به افزایش دمای هوا و استمرار آن در روزهای آینده اظهار کرد: احتمال وقوع آتش سوزی در برخی از عرصههای جنگلی و مرتعی در این مناطق وجود دارد.
وی با بیان اینکه همه نیروها برای مهار حریق احتمالی به حالت آماده باش در آمدهاند، افزود: مردم از روشن کردن آتش در دامنه و حاشیه جنگلها و مراتع خودداری کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل بیان کرد: برای پیشگیری از وقوع آتش سوزی در این عرصهها در ابعاد مختلف اقدامات لازم صورت گرفته است اما همکاری مسافران، گردشگران و مردم در این حوزه بسیار مؤثر است.
قلی زاده ادامه داد: از رها سازی مواد شیشهای (نظیر انواع بطری شیشهای و پلاستیکی)، در داخل جنگلها و مراتع خودداری شود چرا که این اشیا همانند عدسی ذره بین عمل کرده و موجب اشتعال علوفه خشک کف جنگلها و مراتع شده و کانونهای آتش در مناطق ایجاد میکند.
وی خاطرنشان کرد: از دوستداران طبیعت و گردشگران تقاضا داریم در صورت مشاهده و یا اطلاع از حریق در اراضی منابع طبیعی، با شمارههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴، شماره تلفنهای امداد جنگل و مرتع تماس بگیرند.
