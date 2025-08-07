  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

امضای بزرگترین قرارداد گازی تل‌آویو با یک کشور عربی!

در حالی که ساکنان نوار غزه تحت شدیدترین محاصره توسط رژیم صهیونیستی قرار دارند تل آویو بزرگترین قرارداد گازی خود را با یک کشور عربی امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از امضای بزرگترین قرارداد صادرات گاز اراضی اشغالی با مصر به ارزش ۳۵ میلیارد دلار است.

بر اساس این گزارش، قرار است رژیم صهیونیستی در مجموع ۱۳۰ میلیارد متر مکعب گاز به مصر تا سال ۲۰۴۰ صادر کند.

مرحله نخست این توافق طی سال آتی میلادی با صادرات ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز آغاز می‌شود.

پیشتر یک توافق گازی میان مصر و رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۹ برای صادرات ۶۰ میلیارد متر مکعب امضا شده بود.

روز گذشته نیز رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند که کشورهای عربی سازشکار، محصولاتی به ارزش ۱۱۶.۴ میلیون دلار به این رژیم صادر کرده‌اند که ۸.۱۶ میلیون دلار آن محصولات غذایی بوده است.

منابع صهیونیستی اعلام کرد: مصر در صدر فهرست کشورهای عربی صادر کننده محصولات غذایی به اسرائیل با ۳.۸ میلیون دلار قرار دارد.

    • مهران US ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۶
      0 0
      پاسخ
      برخیی عربها مواد غذایی ایران را میخرند و به صهیونیستها میفروشند. صهیونیستها هم نفتهای خود عربها را می دزدند و به کشورهای دیگر از جمله عربها می فروشند، البته سر انها بمب هم میریزند!

