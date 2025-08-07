اقدام اسکاتلند علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، سخنگوی دولت اسکاتلند اعلام کرد که این کشور پیشنهاد ارائه شده از سوی حزب سبز این کشور برای تحریم رژیم صهیونیستی و خارج کردن سرمایه‌ها از اراضی اشغالی را بررسی می‌کند.

بر اساس این گزارش، پیشنهاد ارائه شده با هدف اعمال فشار اقتصادی بر رژیم صهیونیستی مانند آنچه که علیه سیستم نژادپرستانه آفریقای جنوبی صورت گرفت مطرح شده است.

راس گریر یکی از اعضای حزب سبز اسکاتلند تاکید کرد که از اقدام نخست وزیر این کشور مبنی بر اشاره به وقوع نسل کشی در فلسطین استقبال می‌کند.

پیشتر دولت هلند پس از یک نشست فوق‌العاده، تصمیم به اتخاذ اقدامات تازه‌ای علیه تل آویو گرفت.

دولت هلند ممنوعیت ورود اسموتریچ وزیر دارایی و ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را به‌دلیل مواضع افراطی آن‌ها پیشنهاد داده است.