بندر شهید حقانی بندرعباس بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با مساعد شدن شرایط جوی و دریایی، تردد شناورهای مسافری از بندر شهید حقانی به جزایر قشم و هرمز که از ساعت ۹.۳۰ تعطیل شده بود، از سر گرفته شد.
شهروندان همچنان برای سفر به جزایر از شماره ۳۱۱۱ استعلام بگیرند تا دچار معطلی نشوند.
بندرعباس-بندرشهید حقانی بندرعباس که باتوجه به شرایط نامساعد جوی تعطیل شده بود، بازگشایی شد.
