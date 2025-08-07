بندر شهید حقانی بندرعباس بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با مساعد شدن شرایط جوی و دریایی، تردد شناورهای مسافری از بندر شهید حقانی به جزایر قشم و هرمز که از ساعت ۹.۳۰ تعطیل شده بود، از سر گرفته شد.

شهروندان همچنان برای سفر به جزایر از شماره ۳۱۱۱ استعلام بگیرند تا دچار معطلی نشوند.