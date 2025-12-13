به گزارش خبرگزاری مهر، واحد باغات مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان در ادامه اقدامات خود برای صیانت از اراضی باغی، در هفته گذشته با همکاری عوامل انتظامی، برخوردهای قاطعی را با متخلفان انجام داد.
بر اساس این گزارش، طی این عملیاتها دو مورد پیزنی غیرمجاز در باغات منطقه دو (جاده خشکهدره) متوقف شد و با خودروهای حامل مصالح غیرمجاز در همین منطقه برخورد قانونی صورت گرفت.
همچنین احداث یک بنای غیرمجاز در باغات منطقه دو (روبروی تصفیهخانه کوی گلستان) جمعآوری و لودرزنی شد. در دیگر اقدامات، از احداث اتاقک غیرمجاز در باغات منطقه چهار (کوچه عمارت حاج اسماعیل) پیشگیری به عمل آمد.
شهرداری همدان در منطقه دره مرادبیگ نیز با حمل مصالح غیرمجاز برخورد کرد و یک مورد اضافهبنا در ابتدای راه سیلوار این دره را جمعآوری نمود.
بر اساس اعلام مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان، تخلف احداث بنا در باغات محور گنجنامه (انتهای کوچه نیلوفر) نیز متوقف و جمعآوری شد و از تخلف اضافهبنا در باغات منطقه یک (محور گنجنامه، ملک موسیزاده) جلوگیری گردید.
مسئولان شهرداری همدان تأکید دارند که این برخوردهای قانونی با هرگونه تخریب اراضی باغی، ساختوساز و حمل مصالح غیرمجاز، به صورت مستمر و با جدیت ادامه خواهد داشت.
نظر شما