قطع گاز در برخی مناطق شهر اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان از قطع موقت گاز در برخی مناطق شهر اصفهان به دلیل انجام تعمیرات شبکه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، جریان گاز در ضلع شرق خیابان امام خمینی (ره)، خیابان‌های زرین، دانش، باباکاظمی، امیرکبیر، جهاد، مسیر ادوله، امام حسین (ع)، قائم‌مقام شمالی و جنوبی و همچنین بزرگراه پروین، روز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شب قطع خواهد شد.

شرکت گاز استان اصفهان ضمن عذرخواهی از شهروندان، از مشترکان خواست در مدت زمان قطع گاز، شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند و همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند.